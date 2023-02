10 tapaa, joilla Tanskan vasemmistohallitus vähensi turvapaikkahakemuksia 82 prosentilla ja leikkasi maahanmuuttoa dramaattisesti

Seuraavassa 10 keskeistä ratkaisua, joilla Tanska on pyrkinyt vähentämään maahanmuuttoa radikaalisti ja säilyttämään lähes homogeenisen eurooppalaisen väestönsä.

Tanskan vasemmistohallituksen jatkuva massamaahanmuuton vastainen toiminta tuottaa konkreettisia tuloksia, kuten turvapaikkahakemusten määrän dramaattinen väheneminen ja maahanmuuton kokonaismäärän jyrkkä lasku. Hallitus on edelleen ainutlaatuinen koko Euroopassa, sillä se on ainoa hallitseva vasemmistoryhmä, joka vastustaa vakavasti massamaahanmuuttoa.

Luvut puhuvat puolestaan: turvapaikkahakemusten määrä on vähentynyt 82 prosenttia ja maahanmuuton kokonaismäärä 28 prosenttia, ilmenee poliittisen innovaatiosäätiön (Fondapol) uudesta perusteellisesta raportista.

Hallituksen asettamat erilaiset esteet ja rajoitukset ovat tehneet Tanskasta paljon vähemmän houkuttelevan maahanmuuttajien kannalta ja pitäneet maan lähes täysin etnisesti eurooppalaisena, ja valtaosa väestöstä on tanskalaista syntyperää.

Monimuotoisuuden puutteesta huolimatta Tanskan luokitellaan rutiininomaisesti yhdeksi maailman onnellisimmista maista. Lisäksi maa menestyy erinomaisesti henkeä kohti laskettujen palkkatulojen, elämänlaadun, eriarvoisuuden, korruption, rikollisuuden ja monien muiden tärkeiden mittareiden osalta.

Vertailu Tanskan tilanteeseen voisi olla hyödyllistä monille Euroopan maille, joita johtaa vasemmistoliberaalinen järjestelmä, joka pitää monimuotoisuutta itseisarvona. Seuraavassa on 10 tapaa, joilla maa on hillinnyt maahanmuuttoa ja vastannut niiden kansalaisten vaatimuksiin, jotka vastustavat lisääntyvää maahanmuuttoa.

1. Maahanmuuttajat kohtaavat rajoituksia kaikilla tasoilla

Ranskalainen sanomalehti Le Figaro kuvailee Tanskan politiikkaa ”Ranskassa käsittämättömäksi” ja toteaa, että ”20 vuoden ajan Tanska on harjoittanut samaa politiikkaa, jonka oikeisto aloitti tullessaan valtaan vuonna 2001, jota ei koskaan kyseenalaistettu ja jota sosialidemokraattinen vasemmisto jopa jatkoi”.

Tanskan politiikalle ”on ominaista maahanmuuttovirtojen jyrkkä vähentäminen, vaativa kotouttamisohjelma, kansalaisuuden saannin vaikeutuminen ja vastedes valmius käyttää viisumihakemusten käsittelyyn Euroopan ulkopuolista kolmatta maata”.

Ranskalaislehden mukaan Tanskan lähestymistapaa maahanmuuttoon kuvataan ”rajoittavaksi” kaikilla tasoilla. Se alkaa siitä hetkestä, kun maahanmuuttajat saapuvat maahan ja jatkuu aina siihen asti, kun he hakevat asuntoa, sosiaalietuuksia ja työtä.

2. Avoimet tiedot

Kun Saksan kaltaiset maat kilpailevat maahanmuuttajien aiheuttamien rikosten salailusta, Tanskalla on lähes kaikista länsimaiden maista kaikkein avoimimmat tiedot tässä asiassa. Se ei ainoastaan seuraa maahanmuuttajien tekemää rikollisuutta, vaan se myös erittelee tiedot eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten rikoksentekijöiden välillä.

Ranskalaisen RAGE-lehden tarkastelemien tietojen mukaan Euroopan ulkopuoliset maahanmuuttajat tekevät huomattavasti enemmän rikoksia kuin eurooppalaiset maahanmuuttajat ja Tanskan kansalaiset. Eurooppalaiset maahanmuuttajat, kuten Puolasta tai Saksasta tulevat maahanmuuttajat, syyllistyvät harvemmin rikoksiin kuin Tanskan kansalaiset.

Euroopan ulkopuoliset maahanmuuttajat ovat rikostilastoissa selvästi yliedustettuina. Lisäksi tiettyjen vakavien rikosten, kuten murhien, pahoinpitelyjen ja raiskausten, kohdalla yliedustus on hämmästyttävä.

Esimerkiksi murhien osalta ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat, jotka eivät ole eurooppalaisia, syyllistyvät 279 prosenttia todennäköisemmin murhaan, 464 prosenttia todennäköisemmin raiskaukseen, 220 prosenttia todennäköisemmin pahoinpitelyyn ja 53 prosenttia todennäköisemmin huumekauppaan.

Tanskassa mennään kuitenkin vielä pidemmälle ja analysoidaan myös toisen sukupolven ei-eurooppalaisia maahanmuuttajia, joista paljastuu vielä huolestuttavampia tilastoja. Vaikka oletuksena on, että maahanmuuttajien lapset olisivat integroituneet paremmin kuin vanhempansa, tilanne on päinvastainen.

Murhien osalta tämä ryhmä on 850 prosenttia yliedustettuna, ja myös pahoinpitelyjen (443 prosenttia) ja huumekaupan (304 prosenttia) osalta luvut ovat hämmästyttäviä. Ainoastaan raiskausten kohdalla tämä ryhmä on vähemmän edustettuna (158 prosenttia).

”Toisesta sukupolvesta alkaen ei-eurooppalaisten maahanmuuttajien jälkeläiset ovat rikoksissa yliedustettuina +98 prosenttia. Tanskalaiset luvut osoittavat, että ei-eurooppalaisten maahanmuuttajien toinen sukupolvi on vähemmän integroitunut kuin ensimmäinen, ja heillä on 18 prosenttia suurempi mahdollisuus joutua rikoksesta syytteeseen kuin heidän vanhemmillaan”, kirjoittaa RAGE-lehti.

Tämäntyyppiset yksityiskohtaiset tiedot, joita tuskin on missään muualla Länsi-Euroopassa, antavat tanskalaisille selkeän kuvan siitä, kuinka suuri taakka Euroopan ulkopuoliset ulkomaalaiset ovat olleet tälle tunnetusti rauhalliselle yhteiskunnalle.

3. Rehellistä retoriikkaa

Tanskan rehelliset tiedot koskevat myös maahanmuuttokysymykseen liittyvää poliittista retoriikkaa. Maa ei kaihda tilanteen todellisuuden esiin tuomista, ja vasemmisto on usein yhtä avoin maahanmuuttovastaisuudestaan kuin oikeisto.

Tämä koskee myös maan pääministeri Mette Frederikseniä, joka sanoi vuonna 2020 seuraavaa: ”Joka viides vuonna 1997 syntynyt ei-länsimaalaistaustainen nuorimies oli rikkonut lakia ennen kuin täytti 21 vuotta. Kyse ei ole kaikista. Mutta on liian paljon nuoria miehiä, jotka riistävät toisten vapauden, varastavat lasten tulevaisuuden, pelottelevat vanginvartijoita – ja jättävät jälkeensä pitkän turvattomuuden jäljen.”

”Tätä on jatkunut liian monta vuotta. Tyttöjä, joita kutsutaan halventavilla nimillä, koska he ovat tanskalaisia. Tai tyttöjä, jotka joutuvat sosiaalisen kontrollin kohteeksi, koska heistä on tullut liian tanskalaisia. Brønshøjin makkaran myyntikärryä vastaan hyökätään ilotulitteilla, koska se myy sianlihaa”, hän lisäsi.

Pääministerin rehellinen kuvaus Tanskan maahanmuuttajayhteisöjen aiheuttamista ongelmista ei olisi sopimatonta Ranskan Marine Le Penin tai Unkarin Viktor Orbánin puheessa. Frederiksenin retoriikkaa ovat kuitenkin tukeneet myös teot. Ottaen huomioon hänen vasemmistolaisen taustansa hän on ollut hämmästyttävän immuuni kansainvälisen lehdistön kritiikiltä, vaikka häneen kohdistetaankin satunnaisesti yksittäisiä kohuotsikoita.

4. Vaativaa kotouttamispolitiikkaa

Tanskan kotouttamispyrkimykset ovat myös erittäin tiukkoja, sillä ne edellyttävät maahanmuuttajilta tanskan kielen taitoa, maan arvojen hyväksymistä ja maan historian tuntemusta. Jos maahanmuuttajat eivät läpäise tarvittavia testejä näillä osa-alueilla, he eivät saa kansalaisuutta.

Tanskan politiikka on vastoin nykyisiä suuntauksia. Esimerkiksi Saksassa maan vasemmistoliberaali hallitus on ottamassa käyttöön uuden lain, joka helpottaa kielivaatimuksia monille maahanmuuttajille, myös yli 65-vuotiaille, ja luopuu Saksan historian ja kulttuurin tuntemusta koskevista vaatimuksista. Tällaiset löyhät vaatimukset houkuttelevat todennäköisesti lisää maahanmuuttajia, kun taas monet maahanmuuttajat ovat tietoisia siitä, että Tanska ei ole vaivan arvoinen.

5. Maahanmuuttoa ehkäisevä tiukka politiikka

Vankeusrangaistuksen tai jopa ehdollisen vankeusrangaistuksen saaneet maahanmuuttajat eivät voi koskaan saada Tanskan kansalaisuutta. Lisäksi turvapaikanhakijoilta, joilla on rajalla mukanaan koruja, käteistä rahaa tai muita tavaroita, voidaan takavarikoida ne turvapaikkahakemusten käsittelystä ja majoituksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tällaiset toimenpiteet voivat olla vain pieni pelote maahanmuuttajille. Kun nämä toimenpiteet kuitenkin lasketaan yhteen, päätyvät monet maahanmuuttajat siihen tulokseen, että Tanskaa on parasta välttää. Lisäksi ne ovat merkki siitä, että Tanskan hallitus ja kansa eivät ole erityisen innostuneita maahanmuuttajien lisäämisestä, mikä on jo itsessään voimakas pelotevaikutus.

Saksan nykyinen vasemmistohallitus sen sijaan pyrkii viemään läpi merkittäviä uusia uudistuksia, joilla myönnetään kansalaisuus miljoonille maahanmuuttajille, joista monet ovat saapuneet Saksaan laittomasti. Tanskan eteläpuolella sijaitseva maa joutuu nyt kärsimään rajoituksettoman politiikkansa seurauksista.

6. Maahanmuuton kustannusten selittäminen vasemmiston näkökulmasta katsottuna

Hallitus käyttää uudenlaisia argumentteja, jotka puuttuvat useimpien konservatiivisen oikeiston poliitikkojen ja aktivistien retoriikasta. Vasemmistohallitus viittaa esimerkiksi maahanmuuton aiheuttaman jatkuvan väestönkasvun aiheuttamiin ympäristökustannuksiin sekä Tanskan anteliaalle sosiaaliturvamallille aiheutuvaan äärimmäiseen rasitukseen.

Itse asiassa hallitus kuvailee Tanskan mallia ”hyvinvointivaltion nimissä omaksutuksi sosiaali-nationalismiksi”. Tanska on myöntänyt, ettei se voi puolustaa anteliasta sosiaalimalliaan avoimien rajojen politiikalla, sillä maailman köyhät tulvivat maahan ja tuhoavat puolestaan sen, mitä tanskalaiset ovat rakentaneet vuosisatojen aikana.

Hallitus myös väittää avoimesti, että pieni maa ei ole maahanmuuttomaa eikä se halua sellaiseksi muuttua.

7. Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden painostaminen ulos maasta

Pohjois-Euroopan maista sosiaalietuuksia hakevilla maahanmuuttajilla on vaikeampaa Tanskassa, varsinkin jos heidän turvapaikkahakemuksensa hylätään. Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta Tanskan hallitus keskeyttää etuudet ja avustukset ja jopa lähettää heidät vankilaan, jotta heidät saataisiin ajettua pois maasta.

Pohjoisempana Ruotsi on tunnettu siitä, että se myöntää kansalaisuuden jopa kaikkein kyseenalaisimmille ulkomaalaisille, joista monilla on rikostuomioita ja heikko integroitumiskyky. Lisäksi jopa ne, jotka ovat raiskanneet lapsia, osallistuneet joukkoraiskauksiin tai kiduttaneet omaa raskaana olevaa tyttöystäväänsä, saavat jäädä maahan. Ruotsi on vain yksi monista länsimaista, jotka eivät ainoastaan kieltäydy karkottamasta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, edes rikoksista tuomittuja, vaan eivät edes vaivaudu rajoittamaan heidän sosiaalietuuksiaan ja asunnon saantia.

8. Mainostaminen ulkomailla

Tanskan hallitus on mainostanut myös ulkomailla ja huomauttanut, että Tanskassa maahanmuuttoprosessi on paljon epäedullisempi kuin muissa maissa. Näissä mainoksissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka uusien sääntöjen myötä uusien pakolaisten sosiaalietuuksia vähennetään 50 prosenttia ja perheenyhdistämistä haetaan vuoden viiveellä.

Vaikka näillä mainoksilla ei ehkä ole juurikaan vaikutusta ulkomaalaisten haluun päästä Eurooppaan, ne varmasti lannistavat maahanmuuttajia matkustamasta Tanskaan. Ne lähettävät selkeän viestin siitä, että Tanska ei suhtaudu myönteisesti massamaahanmuuttoon. Tätä viestiä vahvistaa poliittinen luokka, kuten maahanmuutto- ja kotouttamisministeri Mattias Tesfaye, joka on useaan otteeseen todennut, että ”unelmani on, että turvapaikanhakijoita ei tule lainkaan”.

9. Lakisääteiset poikkeukset ja kolmansien maiden käsittelyprosessit

EU:n, Schengen-alueen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen jäsenenä Tanska on onnistunut harjoittamaan ainutlaatuista politiikkaansa neuvottelemalla joukon poikkeuksia (op-out) EU:n perussopimuksista.

Tämä on johtanut Tanskan uraauurtavaan ohjelmaan, jossa maahanmuuttajat lähetetään Afrikan maihin turvapaikkahakemusten käsittelyn ajaksi. EU on vastustanut tätä politiikkaa kiivaasti, mutta Tanskan kansalaiset kannattavat sitä.

Nämä oikeudelliset poikkeussäännökset ovat suurimmaksi osaksi vain Tanskalle ominaisia, ja ne antavat Tanskalle enemmän autonomiaa maahanmuuttokysymyksen käsittelyssä. Ne kuitenkin korostavat, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja jopa EU:n kaltaiset instituutiot on suunniteltu siten, että ne karsastavat maiden kykyä torjua maahanmuuttoa ja säilyttää oma kansansa, kulttuurinsa ja väestörakenteensa.

Nämä instituutiot tarjoavat sopivia tekosyitä jopa konservatiivisille hallituksille, kuten Britannian konservatiiveille. Tämä puolue on jo vuosia luvannut vähentää maahanmuuttoa dramaattisesti, mutta vuonna 2022 maahan saapui ennätysmäärä ulkomaalaisia. Puolue turvautuu usein syyttämään Euroopan ihmisoikeussopimusta ja kansainvälisiä sopimuksia tästä kehityksestä.

Mille tahansa kansalliskonservatiiviselle hallitukselle, joka suhtautuu vakavasti maahanmuuttoon, maansa irrottaminen näistä kansainvälisistä sopimuksista on todennäköisesti vaikea mutta välttämätön prioriteetti.

10. Onnistuminen luo menestystä

Näillä Tanskan toteuttamilla rajuilla politiikoilla on ollut kaksi merkittävää vaikutusta. Ensinnäkin siirtolaisvirrat ovat romahtaneet. Maahanmuutto väheni 28 prosenttia vuodesta 2014, vuosi ennen pakolaiskriisiä, vuoteen 2019, vuosi ennen Covid-19-pandemiaa. Turvapaikkahakemusten kokonaismäärä laski 82 prosenttia, 14 792:sta 2 716:een, 5,8 miljoonan asukkaan maassa. Jos tätä suhdelukua sovellettaisiin Ranskaan, maassa olisi vain 31 000 turvapaikkahakemusta vuodessa, kun se vuonna 2019 oli 132 000. Juuri vuonna 2022 Ranska teki ennätyksen maahanmuutossa.

Tanskassa etnisten eurooppalaisten osuus on yksi suurimmista, ja maassa syntyneiden ei-eurooppalaisten osuus on noin 11 prosenttia. Esimerkiksi Ranskassa arvioidaan, että 35 prosenttia kaikista syntyneistä on ei-eurooppalaisia, kun taas Saksassa osuus on 24 prosenttia.

Vieläkin merkittävämpää on se, että huolimatta Tanskan aggressiivisesta politiikasta massamaahanmuuttoa vastaan maa on välttynyt konservatiivihallituksiin kohdistuvalta ankaralta tarkkailulta, koska ne ovat ilmaisseet samaa vastustusta maahanmuuttoa kohtaan.

Tanskan onnistunut massamaahanmuuton torjunta synnyttää lisää menestystä, ja tällainen politiikka palkitaan johdonmukaisesti vaaliuurnilla. Tanskan yhteiskunnassa on joitakin ainutlaatuisia tekijöitä, joiden ansiosta se voi kulkea omaa tietään maahanmuuttokysymyksessä. On kuitenkin selvää, että jos muu Eurooppa noudattaisi Tanskan politiikkaa ja asenteita, sekä laillinen että laiton maahanmuutto vähenisi dramaattisesti kaikkialla lännessä.

Lähde: Remix