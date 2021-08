100 000 siirtolaista matkalla Balkanin reitille

Vaikka Afganistanin pakolaisaalto on hädin tuskin alkanut, Balkanin reitille on matkalla jo 100 000 siirtolaista kohti Euroopan unionia taivaltavaa siirtolaista. Kasvavalla siirtolaispaineella ei kuitenkaan ole unkarilaisten kannalta merkitystä, sillä raja tulee kestämään.

Unkarin on valmistauduttava uuteen laittoman maahanmuuton aaltoon, joka voi olla suuruudeltaan vastaava kuin vuoden 2015 siirtolaiskriisi, Viktor Orbánin johtaman Fidesz-puolueen varapuheenjohtaja János Halász sanoi haastattelussa.

– Viime päivinä olemme nähneet pelottavia kuvia ihmisistä, jotka pakenevat Talibania Afganistanissa – kun otamme huomioon kehityksen Keski-Aasian maassa, kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että uusi siirtolaisvirta voi pian hyökyä Eurooppaan, Halász sanoi.

Hän huomautti, että ilman odotettavissa olevaa siirtolaisaaltoakin muuttoliike, Eurooppaan on kasvanut tänä vuonna, ja siirtolaisten määrä on moninkertainen viime vuoteen verrattuna.

– Neljä kertaa enemmän ihmisiä on pysäytetty Unkarin rajalla viime vuoteen verrattuna, ja salakuljettajien määrä on noussut räjähdysmäisesti … Matkalla Balkanin reitille on edelleen noin 100 000 ihmistä, mutta Unkari vastustaa painetta – hallitus suojelee Unkarin kansalaisia, Halász sanoi.

Koronavirusepidemia on vain tilapäisesti hidastanut maahanmuuttoa Eurooppaan, ja muuttoliike on lisääntynyt tasaisesti viime kuukausina, mutta Halászin mukaan ei ole väliä, kuinka paljon painetta Unkarin rajaan kohdistuu – se tulee kestämään.

Lähde Remix.