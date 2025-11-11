100-vuotias brittiläinen sotaveteraani suorassa lähetyksessä: ”Taistelimme toisessa maailmansodassa ihan turhaan, maamme vähemmän vapaa kuin vuonna 1945”

Ikääntynyt sotaveteraani käytti suoran lähetyksen tilaisuuden hyväkseen mielipiteensä ilmaisemiseksi maansa surkeasta tilasta.

Kuninkaalliseen laivastoon kuulunut toisen maailmansodan veteraani, Alec Penstone, sanoi ITV:n suorassa aamulähetyksessä, että ”uhraus ei ollut sen arvoinen” viitaten siihen, millainen Iso-Britanniasta on muuttunut sitten toisen maailmansodan.

Good Morning Britain -ohjelman juontajat olivat kysyneet Penstonelta, mitä toisen maailmansodan kaatuneitten muisteleminen merkitsee hänelle ja mikä 100-vuotiaan veteraanin viesti maallensa nykyään on. Minkäänlaisen hyväntuulisuuden sanoman sijaan, mitä juontajat ilmeisesti odottivat, Penstone sanoi:

”Näen mielessäni kaikki ne loputtomat rivit valkoisia hautakivia. Kaikki ne sadat ystäväni ja kaikki muut elämänsä menettäneet. Ja minkä takia? Nykyisen maamme. Olen pahoillani, mutta uhraus ei ollut sen arvoinen mikä tulos nykyään on.”

Mukana lähetyksessä juontajana ollut pakistanilaiskoomikko Adil Ray nopeasti keskeytti veteraanin ja kysyi mitä tämä tarkoittaa.

Penstone jatkoi: ”Se minkä puolesta taistelimme, oli vapaus. Näemme nyt, että näkymät ovat nykyään pahemmat kuin silloin, kun taistelimme sen puolesta.”

Apulaisjuontaja Kate Garraway asetti kätensä Penstonen olkapäälle ja vakuutteli veteraanille hänen sukupolvensa arvostavan vanhuksen sukupolven tekemiä uhrauksia. Garraway oli sitten nopeasti kaivanut esille CD:n toisen maailmansodan aikaan suositusta musiikista ja antanut sen veteraanille kiitokseksi vierailustaan.

Sotatutkimusten professori David Betz oli ensimmäisten joukossa lausumassa arvostelunsa ohjelman käänteistä sanoen Penstonen lausuntojen olevan ”sydäntä särkeviä” ja juontajien reaktioiden ”holhoavia” ja ”yksinkertaisesti raivostuttavia.”

Iso-Britannia onkin nykypäivänä maa, jossa huivipäiset muslimipoliisit tulevat ovellesi jos katsot sosiaalisessa mediassa vääränlaisia videoita. Ei siis ihme, että Penstone kokee vapauden tilan maassaan surkeammaksi kuin ennen vanhaan.

