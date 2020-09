11-vuotias oppilas pahoinpideltiin tajuttomaksi Kytöpuiston alakoulussa

Tiistaina 15.9 Vantaan Kytöpuistonkoulun 11-vuotias poika hakattiin sekä kuristettiin tajuttomaksi.

Pahoinpitely tapahtui välitunnilla. Pojan isosiskon mukaan kiusaajia oli viisi, joista yksi kuvasi videon Youtubeen sekä muihin sosiaalisen median kanaviin.

Poliisi vahvistaa pahoinpitelyn. Epäillyt ovat samanikäisiä pahoinpidellyn lapsen kanssa.

Kiusaaminen on jatkunut jo kahden kuukauden ajan. On ollut haukkumista, repimistä, tönimistä – ja tappouhkauksia. Lapsi ei siskon mukaan uskalla mennä kouluun, on ahdistunut, ei pysty nukkumaan, ja hänellä on ollut itsetuhoisia ajatuksia.

Koulu on puuttunut aiemmin ongelmaan antamalla lapselle saattajan osalle koti- ja koulumatkaa.

– Kiitos tästä, auttoiko se? No ei helvetissä, sisko kirjoittaa.

Lapsilla on oppivelvollisuus, mutta oppilaitoksella velvollisuus turvata koulunkäynti. Tilanne on traumaattinen kiusatuille ja heidän omaisilleen.

– Minkä stressin tämä aiheuttaa läheisille jos koulunkäynti on tällaista? Annetaanko taas olla ja lakaistaan maton alle? Ei helvetissä. Tähän on tultava loppu.

Isosisko toteaa, että pahoinpitelijät mutta myös koulu tulee saada vastuuseen tapahtuneesta.

– Kiusaamiseen pitää puuttua heti eikä odottaa ja odottaa että jotain tapahtuu!

Kytöpuiston koulu on noin 400 oppilaan ”monikulttuurinen alakoulu Koivukylässä”.

– Kiusaamista ei hyssytellä vaan siihen puututaan. Haluamme, että koulumme ilmapiiri on iloinen ja lämminhenkinen. Meillä saa rehtoriakin halata! koulun internet-sivulla kehutaan.