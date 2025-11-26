Kotimaa Rikos Uutiset

Neljä vangittu törkeästä väkivaltarikoksesta epäiltyinä Helsingissä

26.11.2025 16:16
Terhi Kiemunki
Kuvituskuva: Kuvakaappaus Youtube

Helsingin poliisi sai 20. marraskuuta 2025 aamuyöllä hälytystehtävän Malmille. Ilmoituksen mukaan asuntoa kohti oli ammuttu. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta tapauksessa ilmenneiden seikkojen perusteella poliisi aloitti esitutkinnan murhan yrityksestä.

Myöhemmin poliisi otti epäiltyjä kiinni autosta lauantai-iltana 22. marraskuuta Kehä III:lla Vantaalla. 

– Poliisi tutkii ampumista murhan yrityksenä ja ampuma-aserikoksena. Kiinniotettujen ja nyt vangittujen henkilöiden osuutta ja osallisuutta asiaan tutkitaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Piippo.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi neljä epäiltyä 26. marraskuuta todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä.

