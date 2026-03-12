Pääkaupunkiseudulla laaja huumausaineiden maahantuonti- ja levitysverkosto

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ammattimaisen rikollisuuden tutkintayksikkö on paljastanut Italiasta ja Albaniasta johdetun huumausaineiden maahantuonti ja edelleen levitys -organisaation.

– Poliisi pääsi tapauksen jäljille, kun Vantaalla lokakuussa 2025 asunnon vuokrauksen päätyttyä siivooja meni siivoamaan asuntoa ja löysi sieltä epäiltyjä huumausaineita. Poliisi alkoi selvittämään asunnon vuokranneen henkilön taustoja ja vuokraushistoriaa. Selvityksessä paljastui, että saman henkilön nimissä oli vuokrattu useita asuntoja pääkaupunkiseudulla. Asuntoihin suoritettiin etsintä ja niistä löytyi kokaiinia, marihuanaa ja käteistä rahaa. Operaation yhteydessä otettiin kiinni kolme henkilöä, jotka olivat Italian ja Albanian kansalaisia, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tero Tyynelä.

Toimijoilla käytössä useita asuntoja

Tutkittaessa epäiltyä rikosta selvisi, että toimijat järjestelivät asuntoja pääkaupunkiseudulta ja asettivat niihin toimijoita, jotka alkoivat vastaanottamaan maahantuotuja huumausaineita sekä edelleen levittämään niitä. Tutkinnassa selvisi myös, miten huumausaineiden maahantuonti oli järjestetty. Huumausaineet oli toimitettu Suomeen postipaketeissa sekä rahtikuormissa, jotka Suomessa toimitettiin vastaanottajalle sovittuun osoitteeseen.

Tutkittaessa paljastui laajempi huumausaineiden maahantuonti- ja levitysverkosto, joka oli toimittanut huumausaineita Suomeen jo vuoden 2025 alkupuolelta lähtien ja että verkoston toiminta olisi edelleen käynnissä.

Lähetykseen kohdistettiin tarkkailua

Itä-Uudenmaan poliisi sai selville, että Suomeen oli matkalla lähetys, jonka epäiltiin sisältävän kokaiinia. – Paketin lähetystiedoissa oli osoite, johon paketti oli määrä toimittaa. Poliisi kohdisti kyseiseen osoitteeseen tarkkailua. Tarkkailun kautta havaittiin, että osoitteeseen saapui rahtipaketti, jota alettiin paikalla purkamaan. Puretut paketit siirrettiin Laurinniityntiellä sijaitsevaan vuokra-asuntoon, johon poliisi suoritti etsinnän, Tyynelä jatkaa.

Etsinnän yhteydessä kiinniotettiin kaksi henkilöä ja takavarikoitiin noin 50 kymmentä kiloa hasista. Edelleen selvisi, että organisaatiolla oli samanaikaisesti käytössä muitakin vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulla. Näihin suoritetuissa etsinnöissä takavarikoitiin kokaiinia, hasista ja käteistä rahaa. Edelleen selvisi, että epäiltyä kokaiinia sisältävä paketti oli edelleen matkalla kohti Suomea. Kyseinen paketti takavarikoitiin myöhemmin huolintaliikkeen tiloista. Paketissa oli lähes 8 kiloa kokaiinia.

Esitutkinnassa paljastettiin useita vuoden 2025 alkupuolta alkaen Suomeen saapuneita maahantuontieriä. Rikoksista epäiltyjä on useita, joista 5 on vangittuna. He ovat Italian ja Albanian kansalaisia.

Kansainvälisiä etsintäkuulutuksia on vireillä useita.

Esitutkinnassa on selvitetty, että verkosto on tuonut maahan noin 120 kiloa kokaiinia ja noin 155 kiloa marihuanaa/hasista. Poliisi takavarikoi kaikkiaan esitutkinnan aikana noin 18.5 kiloa kokaiinia ja yli 69 kiloa hasista/marihuanaa sekä noin 9000 euroa käteistä rahaa. Maahantuotujen huumausaineiden arvo katukauppahinnoin arvioituna on kokaiinin osalta lähes 12 miljoonaa euroa sekä hasiksen/marihuanan osalta noin 1,5 miljoonaa euroa.

Rikoskokonaisuus on siirtymässä syyteharkintaan lähiaikoina.