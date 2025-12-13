14‑vuotiasta tyttöä ahdistellut algerialaismies joutui paikallisen väkijoukon raivon kohteeksi – poliisi esti lynkkauksen

Sardinian Porto Torresissa kyti pitkään, ja tiistai-iltana paikallisten mitta täyttyi: 14‑vuotiaan tytön ahdistelusta epäilty algerialaismies joutui väkijoukon väkivaltaisen ”rangaistusretken” kohteeksi.

Sardinian Porto Torresissa nähtiin tiistai-iltana raju välikohtaus, kun joukko paikallisia kävi käsiksi 26‑vuotiaaseen algerialaiseen mieheen, jota epäillään 14‑vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta. Tilanne kärjistyi nopeasti niin väkivaltaiseksi, että poliisin oli pakko puuttua peliin estääkseen väkijoukkoa pahoinpitelemästä miestä hengiltä.

Ahdistelu keskellä päivää – valvontakamerat tallensivat tilanteen

Tutkijoiden mukaan epäilty lähestyi alaikäistä sunnuntaina iltapäivällä. Aluksi miehen käytös vaikutti kepeältä, mutta muuttui pian tungettelevaksi. Tytön ja hänen vanhempiensa kertoman mukaan mies kävi lopulta käsiksi ja tarttui tyttöä hiuksista. Uhri onnistui kuitenkin pakenemaan ja juoksi kotiin, missä perhe teki välittömästi rikosilmoituksen.

Paikalliset valvontakamerat tallensivat miehen liikkeet, ja poliisi tunnisti epäillyn nopeasti. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun viranomaiset olivat tekemisissä hänen kanssaan: vain muutama päivä aiemmin mies oli jäänyt kiinni satama-alueella yrittäessään poistua maasta väärennetyillä henkilöllisyyspapereilla. Hänelle oli määrätty säännöllinen ilmoittautumisvelvollisuus ja liikkumisrajoitus, jota hän ei saanut rikkoa.

Väkijoukon mitta tuli täyteen

Kun tieto epäillystä ahdistelusta levisi, paikallisten kärsivällisyys loppui. Tiistai-iltana joukko ihmisiä jäljitti miehen ja ryhtyi omankädenoikeuteen. Poliisin mukaan kyse oli selkeästi ”rangaistusretkestä”, jonka tarkoituksena oli antaa epäillylle ”oppitunti” ennen viranomaisten toimia. Poliisi ehti paikalle juuri ennen kuin pahoinpitely olisi muuttunut hengenvaaralliseksi.

Tilastot kertovat karua kieltä – ulkomaalaisten yliedustus väkivalta- ja seksuaalirikoksissa

Tapauksen taustalla kytee laajempi turvattomuuden tunne, joka on kasvanut Italiassa jo vuosia. Sisäministeriön vuoden 2024 tilastot osoittavat, että ulkomaalaiset ovat huomattavan yliedustettuina vakavissa rikoksissa: heidät pidätetään lähes puolessa kaikista raiskaustapauksista, vaikka he muodostavat vain 9 prosenttia maan väestöstä. Katu- ja ryöstörikoksissa luvut ovat vielä synkempiä — ulkomaalaisten osuus epäillyistä nousee jopa 60 prosenttiin.

Myös alaikäisiin kohdistuneet rikosepäilyt ovat herättäneet huolta. Viime viikkoina Italiassa on nähty useita yrityksiä siepata pieniä lapsia keskellä kaupunkia. Paduassa tunisialainen mies pidätettiin lyötyään vuoden ikäisen tytön isää ja yrittäessään kävellä pois tämän rattaiden kanssa. Bolognassa puolestaan gambialainen alaikäinen yritti napata vastasyntyneen vauvan rattaista vilkkaalla kadulla — yritys epäonnistui vain vanhempien ja ohikulkijoiden nopean reagoinnin ansiosta.

Keskustelu turvallisuudesta kiihtyy

Porto Torresin tapaus on jälleen yksi esimerkki siitä, miten maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ja viranomaisten riittämättömiksi koetut toimet kärjistävät paikallisten turhautumista. Sardiniassa, kuten muuallakin Italiassa, moni kokee, että rikoskierre jatkuu, koska maahan tulleet rikoksentekijät eivät kohtaa riittävää seuraamusta — ja että tavalliset ihmiset joutuvat kantamaan seuraukset.

Lähde: Remix News

