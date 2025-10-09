14-vuotias ampui kuutta väärää henkilöä

Ruotsissa kuusi ihmistä joutui ammuskelun kohteeksi Gävlen keskustassa sijaitsevan baarin edustalla varhain lauantaiaamuna. Poliisi on pidättänyt 14-vuotiaan pojan teosta epäiltynä. Syyttäjän mukaan tutkinta viittaa siihen, että tapaus liittyy jengien väliseen konfliktiin – mutta uhrit eivät olleet ampujan varsinaisia kohteita.
”Kyseessä on todennäköisesti jengiväkivalta, mutta näyttää siltä, että uhrit valikoituivat vahingossa, kommentoi syyttäjä Fredrik Inglund Expressenille. Hän ei halua tarkentaa, keitä ampuja mahdollisesti yritti tavoitella.
Ampuminen tapahtui juuri ennen baarin sulkemisaikaa Södra Kungsgatanilla. Useita laukauksia ammuttiin, ja kuusi henkilöä sai osuman alavartaloon. Kaikki vietiin sairaalaan, mutta kenenkään vammat eivät olleet hengenvaarallisia.
Epäilty otettiin kiinni pian tapahtuman jälkeen. Expressenin tietojen mukaan hänet oli ilmoitettu kadonneeksi jo aiemmin samana iltana. Sosiaaliviranomaiset olivat jo jonkin aikaa olleet huolissaan hänen kaveripiiristään ja mahdollisesta väkivaltarikosten riskistä.
Pääministeri Ulf Kristersson ja oikeusministeri Gunnar Strömmer vierailivat maanantaina Gävlessä.
”Tunnen syvää myötätuntoa kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat joutuneet tämän julman rikoksen uhriksi”, Kristersson sanoi SVT Gävleborgille.
”Kyseessä on synkkä ja säälimätön väkivallanteko”, totesi Strömmer samalle kanavalle.
Lähde: Fria Tider