Eurooppa Maahanmuutto Rikos

14-vuotias ampui kuutta väärää henkilöä

9.10.2025 11:02
Lisää kommentti
Nina Metsälä
384 Katselukertoja
Kuvakaappaus SBS Datelinen youtube-videolta.

Ruotsissa kuusi ihmistä joutui ammuskelun kohteeksi Gävlen keskustassa sijaitsevan baarin edustalla varhain lauantaiaamuna. Poliisi on pidättänyt 14-vuotiaan pojan teosta epäiltynä. Syyttäjän mukaan tutkinta viittaa siihen, että tapaus liittyy jengien väliseen konfliktiin – mutta uhrit eivät olleet ampujan varsinaisia kohteita.

”Kyseessä on todennäköisesti jengiväkivalta, mutta näyttää siltä, että uhrit valikoituivat vahingossa, kommentoi syyttäjä Fredrik Inglund Expressenille. Hän ei halua tarkentaa, keitä ampuja mahdollisesti yritti tavoitella.

Ampuminen tapahtui juuri ennen baarin sulkemisaikaa Södra Kungsgatanilla. Useita laukauksia ammuttiin, ja kuusi henkilöä sai osuman alavartaloon. Kaikki vietiin sairaalaan, mutta kenenkään vammat eivät olleet hengenvaarallisia.

Epäilty otettiin kiinni pian tapahtuman jälkeen. Expressenin tietojen mukaan hänet oli ilmoitettu kadonneeksi jo aiemmin samana iltana. Sosiaaliviranomaiset olivat jo jonkin aikaa olleet huolissaan hänen kaveripiiristään ja mahdollisesta väkivaltarikosten riskistä.

Pääministeri Ulf Kristersson ja oikeusministeri Gunnar Strömmer vierailivat maanantaina Gävlessä.

”Tunnen syvää myötätuntoa kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat joutuneet tämän julman rikoksen uhriksi”, Kristersson sanoi SVT Gävleborgille.

”Kyseessä on synkkä ja säälimätön väkivallanteko”, totesi Strömmer samalle kanavalle.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta:
Nyt maahanmuuttajajengit etsivät aktiivisesti valkoisen kantaväestön lapsia hyväksikäytettäväksi rikoksiin
Poliisi: Kun maahanmuuttajat menevät lomailemaan kotimaihinsa, tilanne rauhoittuu
Arabijengi pakotti 15-vuotiaan ruotsalaispojan tanssimaan alasti ostoskeskuksessa
Jokainen jengirikollinen maahanmuuttaja maksaa yhteiskunnalle 2 miljoonaa euroa
Poliisioperaatiossa pidätetty ruotsalaisen maahanmuuttajajengin johtaja oleskeli ”sitrushedelmien pienviljelijänä” Turkissa
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset