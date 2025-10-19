Satoja rikoksia tehnyt syyrialainen viimeinkin pidätetty Saksassa tämän saavutettua rikosoikeudellisen vastuun iän

Poliisi ja oikeusjärjestelmä olivat vuosia voimattomia 9-vuotiaana rikollisen uransa aloittaneen syyrialaispojan edessä.

Schleswig-Holsteinin kaupunkia vuosikausia terrorisoinut syyrialainen päätyi viimeinkin poliisin pidättämäksi tämän täytettyä 14 ikävuoden rikosoikeudellisen vastuun iän.

Mohammed H:na tunnettu poika otettiin hiljakkoin poliisin haltuun ja vietiin oikeuden eteen vastaamaan kolmeen törkeän pahoinpitelyn syytteeseen. Hänen tiedetään rikollisen uransa aikana syyllistyneen ainakin 200 rikokseen.

Teini saapui Saksaan vanhempiensa kanssa yhdeksän vuotta sitten ja alkoi tekemään rikoksia yhdeksänvuotiaana. 12-vuotiaana hän muuttui yhä väkivaltaisemmaksi ja syyllistyi muun muassa lukuisiin pahoinpitelyihin, joissa osassa oli mukana veitsiä, sekä virkavallan kimppuun hyökkäämisiin.

Viimeisimmässä rikoksessaan Mohammed hyökkäsi veitsen kanssa 52-vuotiaan miehen kimppuun Bredstedtin juna-aseman alikulkutunnelissa, vahingoittaen uhrin jalkaa.

Nuoren uskotaan kuuluvan niin sanottuun ”Heide-jengiin,” joka tunnetaan uhkailusta ja väkivallasta Heiden juna-aseman alueella. Jengin jäsenet ovat pahoinpidelleet ja ryöstäneet lukuisia nuoria alueella.

Lähde: Remix News

