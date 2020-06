15 henkilöä kuulusteltu Bosniassa väärennettyjen viisumien myymisestä pakistanilaisille

Bosnian rajapoliisin tutkijat ovat kuulustelleet 15 henkilöä, joiden epäillään osallistuneen laittomien viisumien myöntämiseen Pakistanin kansalaisille.

Kaikki kuulustellut ovat kertoneet tietävänsä, kuinka ja kenen toimesta pakistanilaisille on myönnetty Bosniaan vaadittavia turistiviisumeja, joita sittemmin on käytetty pääsyyn Euroopan unionin maihin. Tutkimuksissa on selvinnyt, että Bosnia-Hertsegovinaa käytettiin siirtolaisten Eurooppaan pääsyn helpottamista varten.

Bosnia-Hertsegovinan syyttäjänvirasto aloitti tutkimukset rajapoliisin raportoitua viime vuonna laittomuuksista. Tutkimuksissa pyritään nyt selvittämään, kuka on lähettänyt pakistanilaisille takuukirjeet Bosniasta turistiviisumeja varten. Ainakin entistä ulkoministeriä Igor Crnadakia, hänen avustajaansa ja kolmea poliisin työntekijää on kuulusteltu.

Tähän mennessä on saatu selville, että pakistanilaiset ovat maksaneet matkasta Sarajevoon, väärennetyistä matkustusasiakirjoista ja majoituksesta 36 000 euroa. Majoitukset oli varattu kolmesta sarajevolaisesta hotellista.

Syyttäjän virasto tutkii myös, kuka on järjestellyt irakilaisten matkoja Sarajevoon. Myös irakilaisille toimitettiin tuhansia viisumeja rahaa vastaan.

Lisäksi syyttäjän virasto on vastikään ilmoittanut nostaneensa syytteet kahta kamerunilaista vastaan laittomien siirtolaisten salakuljettamisesta Afrikasta EU-maihin.

Lähde Avaz.