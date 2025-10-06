15-vuotiaat syyrialaispojat epäiltynä tsekkiläismiehen raiskaamisesta juna-asemalla Saksassa

Vuonna 2023 myös eräs puolalaismies joutui Saksassa maahanmuuttajamiehen raiskaamaksi.

19-vuotias tsekkiläisturisti joutui raiskatuksi Dresdenin päärautatieasemalla kahden vasta 15-vuotiaan syyrialaispojan toimesta.

Tsekkiläinen oli asemalla aikeissa palata kotiinsa, kun hän kertoman mukaan oli alkanut juttelemaan paikalla notkuville syyrialaisille Hasan H:lle ja Hani A:lle. Tilanne oli yhtäkkiä muuttunut nuorelle miehelle kauhuksi, kun Hani A. oli vetänyt veitsen esiin ja nuoret olivat vaatineet tältä rahaa. Ryöstettyään tsekkiläiseltä 300 euroa käteistä, homopojat päättivät lisäksi raiskata uhrinsa.

Tsekkiläinen oli raiskauksensa jälkeen ottanut välittömästi yhteyttä virkavaltaan ja syyrialaiset otettiin poliisin toimesta kiinni vähän matkan päästä. Dresdenissa oleskeleva uhri sai sairaalahoitoa, mutta hänen mahdollisten vammojensa vakavuus ei ole tiedossa.

Ilmeisesti miehetkään eivät nykyään ole turvassa maahanmuuttajataustaisten raiskauksilta Saksassa, sillä viime vuonnakin afgaanimies tuomittiin neljäksi vuodeksi vankilaan tämän raiskattua 18-vuotiaan miespuolisen puolalaisturistin Münchenissä vuonna 2023.

Lähde: Remix News

