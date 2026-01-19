16-vuotiaan tytön junan alle työntänyt irakilainen välttyi vankilalta Saksassa

Jo ennestään seksuaalisesta ahdistelusta tuomittu irakilainen välttyi vankilalta saatuaan diagnoosin skitsofreniasta.

Viime vuonna 16-vuotiaan ukrainalaistytön tavarajunan alle saksalaisella asemalla työntänyt irakilaismies on vankilan sijaan tuomittu psykiatriseen hoitoon.

31-vuotias irakilainen Muhammad A. oli tönäissyt Liana K:n laiturilta ratakiskoille yli 100 kilometrin tuntivauhtia kulkeneen tavarajunan eteen Friedlandissa elokuun 11 päivä viime vuonna. Tyttö oli seisonut laiturilla odottaen junaa ja puhuen samalla puhelimessa Ukrainassa oleskelevan isoisänsä kanssa, kun irakilainen oli iskenyt.

Muhammad A. oli ennen kyseistä tapausta saanut tuomion marraskuussa 2024 seksuaalisesta ahdistelusta, kun arabi oli lähestynyt naista, laittanut kätensä tämän ympärille, ja ottanut sukuelimensä esiin. Hänet oli tuomittu tästä 40 päiväsakkoon, eli hänen tapauksessaan 15€/päivä. Tuomion oltua alle 90 päiväsakkoa, se ei vaikuttanut hänen oleskelulupaansa.

Lianan surmaamisen aikaan jo karkotettavaksi määrätty Muhammad A. oli saanut sittemin diagnoosin skitsofreniasta, joten syyttäjä ei pitänyt tätä rikosoikeudellisessa vastuussa teostaan. Mikäli Muhammad A. olisi asianmukaisesti karkotettu ajallaan, tai vielä parempaa, ei olisi koskaan päästettykään Saksaan, Liana K. olisi vielä elossa.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen toinen puheenjohtaja, Alice Weidel, oli kommentoinut oikeuden päätöstä X:ssä sanoen sitä ”skandaaliksi.”

”Rikoksen aikana jo karkotettavaksi määrätty Irakilainen, joka tappoi Lianan työntämällä hänet tavarajunan eteen, tulee pääsemään rangaistuksetta: Yleisen syyttäjän toimisto piti tätä ’syyllisenä, mutta hulluna.’ Ei pelotteena toimivaa tuomiota, ei vankeutta ja sen jälkeen karkotusta, vaan näiden sijaan verorahoilla kustannettu majoitus psykiatriseen sairaalaan. Tämä on skandaali!”

