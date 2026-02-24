17-vuotiaan huumebisnes laajeni nopeasti – äiti epäiltynä mukana rikoksissa

Poliisin mukaan alaikäisen nuoren huumebisnes ulottui pääkaupunkiseudulta Turkuun – ja rikosvyyhtiin osallistui myös hänen äitinsä.

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi poikkeuksellisen laajan esitutkinnan, joka käynnistyi tapaninpäivänä Turussa tehdystä kiinniotosta. Tuolloin poliisi otti kiinni 17‑vuotiaan pojan lyhytaikaisesta vuokra-asunnosta, jossa hän myi suuria määriä huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Tutkinta laajeni nopeasti useisiin törkeisiin huumausainerikosepäilyihin sekä ampuma-aserikoksiin – ja mukaan kytkeytyi myös nuoren oma äiti.

Tuhansia huumaavia lääkkeitä – osa jo myyty eteenpäin

Poliisin mukaan asunnosta löytyi tuhansia Ksalol-, Rivotril-, Subutex- ja Oxycontin-tabletteja. Kuulusteluissa nuori kertoi hankkineensa lääkkeet myyntitarkoituksessa pääkaupunkiseudulta ja ehtineensä myydä osan ennen kiinniottoa.

Esitutkinnan mukaan hän oli hankkinut kaikkiaan:

3 500 Subutex-tablettia

50 Oxycontin-tablettia

1 000 Rivotril-tablettia

vähintään 14 550 Ksalol-tablettia

Poliisin mukaan huumeita myytiin sekä vanhoille kontakteille että verkossa anonyymien viestisovellusten kautta.

Poliisin takavarikoimaa hasista. Kuva: Poliisi.

Poliisin takavarikoimia tabletteja. Kuva: Poliisi.

Äiti epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta

Tutkinnassa selvisi, että nuoren äiti oli pitänyt hallussaan poikansa hankkimia huumaavia lääkkeitä tämän pyynnöstä ja myöhemmin palauttanut ne takaisin pojalleen. Poliisi epäilee äitiä törkeästä huumausainerikoksesta.

Aiemmat kaupat johdattivat poliisin uusiin rikosepäilyihin

Esitutkinta johdatti poliisin myös kahteen aiempaan törkeään huumausainerikokseen elokuulta 2025. Rikoskomisario Jussi Gustafsson kertoo:

“Esitutkinnan perusteella ne myytiin hankinnan jälkeen Turussa lyhytaikaista vuokra-asuntoa hyväksikäyttäen.”

Nuoren epäillään hankkineen pääkaupunkiseudulta yli tuhannen Subutex-tabletin erän ja myyneen sen Turussa. Myöhemmin elokuussa hänen hallustaan löytyi noin kilon verran myyntiin hankittua hasista.

Yrityksiä hankkia käsiase ja konepistooli

Huumausainerikosten lisäksi nuorta epäillään ampuma-aserikoksesta ja törkeän ampuma-aserikoksen yrityksestä.

Gustafssonin mukaan mukaan nuorella on ollut hallussaan pistooli, mutta sitä ei esitutkinnassa löydetty. Lisäksi hän yritti hankkia toisen käsiaseen, konepistoolin ja niihin patruunoita, mutta kaupat eivät ehtineet toteutua.

Konepistooli on edelleen kateissa, mutta poliisi on takavarikoinut toisen aseen henkilöltä, jonka epäillään yrittäneen myydä sitä nuorelle.

Esitutkinnassa ei löytynyt kuvan ampuma-asetta. Kuva: Poliisi.

Tutkintavankeudessa – syyteharkinta käynnissä

Nuori on edelleen tutkintavankeudessa ja on nyt täysi-ikäinen. Esitutkinta on päättynyt ja kokonaisuus siirtynyt syyteharkintaan. Syyttäjän määräaika syytteen nostamiselle on 26. helmikuuta.

