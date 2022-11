180 kansalaisoikeusjärjestöä vaatii Elon Muskia hyväksymään IHRA:n ”antisemitismin määritelmän”

Lähes 40 maata on hyväksynyt IHRA:n ”antisemitismin määritelmän”.

Yhteisessä kirjeessä 180 kansalaisoikeusjärjestöä eri puolilta maailmaa on vaatinut Twitterin uutta omistajaa Elon Muskia hyväksymään International Holocaust Remembrance Alliancen (IHRA) antisemitismin työmääritelmän ja puuttumaan pikaisesti sosiaalisessa mediassa ”räjähdysmäisesti leviävään juutalaisvihaan”.

Kirjeen otsikko on: ”Elon, Twitterillä on antisemitismiongelma”.

Lähes 40 maata, Yhdysvallat mukaan lukien, on jo hyväksynyt tai hyväksynyt IHRA:n työmääritelmän. Lisäksi ylivoimainen enemmistö kansalaisjärjestöistä, jotka ovat ”antisemitismin vastaisen taistelun eturintamassa, kannustaa käyttämään ja hyväksymään työmääritelmän”. ”Maksimoidaksemme todennäköisyyden, että tulevaisuus on hyvä, maailma tarvitsee verkkoalustan, johon kaikki voivat osallistua”, kirjeessä sanotaan. ”Valitettavasti näin ei ole, sillä juutalaiset käyttäjät joutuvat Twitterissä armottoman häirinnän kohteeksi.”

Järjestöt uskovat, että Elon Muskin tunnetun luovuuden ja innovatiivisen ajattelun avulla Twitter voi toteuttaa teknologisia ratkaisuja ”antisemitismin hillitsemiseksi ja toimia esimerkkinä muille sosiaalisen median alustoille. Tätä varten Twitterin tulisi käyttää IHRA:n työmääritelmää apuna määritellessään, mistä antisemitismi koostuu.”

Juutalaisyhteisöjen mielestä Twitterin ”antisemitismiongelman vakavuudesta” kertoo se, että Muskille osoitettu kirje sisältää yli 1 000 esimerkkiä antisemitistisistä twiiteistä. Nämä twiitit kuuluvat IHRA:n määritelmän piiriin. Yhteisessä kirjeessä ”suositellaan myös tapaa, jolla Twitter voi merkitä antisemitistiset twiitit ja samalla valistaa käyttäjiä antisemitismistä.”

IHRA:n työmääritelmässä kuvataan erilaisia antisemitismin muotoja, kuten ”juutalaisten tappamisen oikeuttaminen radikaalin ideologian nimissä, holokaustin kieltäminen ja juutalaisten itsemääräämisoikeuden kieltäminen Israelin valtiossa.” Määritelmän on hyväksynyt yli 38 maata sekä sadat oppilaitokset, paikalliset hallintoelimet ja kansainväliset järjestöt.

Kirjeessä kehotetaan lopuksi Muskia ja Twitteriä ”vastaamaan sitoumukseensa olla yhteinen digitaalinen kaupunkitori ja hyväksymällä täysin IHRAn antisemitismin työmääritelmän”.

Mistä kirjeessä puhuttiin?

Yksi Muskille osoitetun kirjeen allekirjoittaneista järjestöistä on International Legal Forum (ILF), joka on maailmanlaajuinen lakimiesten ja aktivistien verkosto, joka taistelee antisemitismiä vastaan juridisella areenalla.

The ILF is proud to be part of over 180 civil society organizations calling on @elonmusk and @Twitter to #AdoptIHRA Working Definition of #Antisemitism & act against the explosive Jew-hatred rampant on their platform. Read full letter here:https://t.co/DUoHPWwhBg pic.twitter.com/kxFAXtVoMp — The International Legal Forum – ILF (@The_ILF) November 16, 2022

Järjestöihin kuuluu monia juutalaisia järjestöjä eri puolilta. Tällaisia ovat esimerkiksi Aish, joka on Yhdysvalloissa ja Israelissa toimivien haredi jeshivojen verkosto, The World Zionist Organization, Stand With Us, The Israeli American Council, paikalliset juutalaisjärjestöt ja Israelia tukevat kristilliset järjestöt.

Kirjeessä kerrottiin, että ”Anti-Defamation League (ADL) havaitsi vuonna 2018 ainakin 4,2 miljoonaa antisemitististä twiittiä 12 kuukauden aikana. ADL:n elokuussa 2021 tekemässä seurantanäyteanalyysissä havaittiin, että Twitterissä oli 25 prosenttia enemmän antisemitismiä kuin Redditissä – ja Twitter poisti alun perin vain 21 prosenttia raportoidusta antisemitistisestä sisällöstä.”

”Lisäksi Indianan yliopiston Institute for the Study of Contemporary Antisemitism (ISCA) havaitsi, että tammi-elokuun 2020 välisenä aikana 11 prosenttia juutalaisia koskevista keskusteluista ja 13 prosenttia Israelia koskevista keskusteluista Twitterissä oli luonteeltaan antisemitistisiä. Viimeisimpänä heinäkuussa 2022 ADL raportoi, että suoraan Twitteriin ilmoitetun datanäytteen poistoprosentti ”oli mitätön” eli vain 5 prosenttia.”

Kirjeessä todettiin, että ”Twitterin ohjeiden tulisi suojella juutalaisia Twitter-käyttäjiä antisemitistiseltä sisällöltä ja häirinnältä. Tämä on erityisen kiireellistä, kun otetaan huomioon antisemitististen välikohtausten ennätysmäinen kasvu viimeisten kolmen vuoden aikana.”

”Aikana, jolloin antisemitismi ja juutalaisiin kohdistuva kiihottaminen ovat niin laajalle levinneitä ja hellittämättömiä verkossa, sosiaalisen median alustojen, kuten Twitterin, on osoitettava johtajuutta ja ryhdyttävä välittömiin toimiin niiden kitkemiseksi”, ILF:n toimitusjohtaja ja ihmisoikeusjuristi Arsen Ostrovsky sanoi keskiviikkona.

”Ensimmäinen askel antisemitismin torjumiseksi on sen määrittely, ja IHRA:n työmääritelmä on tässä suhteessa välttämätön ohjaava väline, joka on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön”, hän julisti.

”Ostotapahtuman päätyttyä 27. lokakuuta 2022 Twitterin uusi omistaja Elon Musk twiittasi, että ”lintu on vapautettu”. Samalla hän ilmoitti maailmalle aikomuksestaan muuttaa modernin historian suurin sosiaalisen median alusta sellaiseksi, jossa sananvapauden absolutismia harjoitetaan”, totesi Jerusalemin oikeusinstituutin kansainvälisen oikeuden ja julkisen diplomatian osaston johtaja, asianajaja Uri Morad viitaten.

Moradin mukaan ”siitä lähtien, kun Musk alkoi työskennellä Twitterin sananvapauden parametrien laajentamiseksi, Twitteristä tuli ensimmäisen viikon aikana oston jälkeen hedelmällinen maaperä vihapuheen, rasismin ja antisemitismin leviämiselle sellaisessa mittakaavassa, jota emme ole vielä tunteneet”.

Hän siteerasi Network Contagion Research Instituten (NCRI) raporttia, joka ”tutkii vihan ilmentymiä sosiaalisessa mediassa. Verkosto raportoi ”juutalaisvastaisen retoriikan voimakkaasta lisääntymisestä Twitterissä viime viikkoina. ”Juutalaisiin liittyviä termejä twiitataan yli 5 000 kertaa tunnissa. Sitoutuneimmat twiitit ovat avoimen antisemitistisiä”, NCRI sanoi. ”Tämä on huolestuttavaa. Verkkoviha on reaalimaailman väkivallan ennakoiva ennustaja.”

Lähde: Jerusalem Post