188 Kukkavirta -kulkue ja ”Operaatio Kotkanpesän” neljäs seminaari Turun seudulla jälleen elokuussa

Kansallismielisten liittouma järjestää tänäkin vuonna koko päiväksi ohjelmaa Turun seudulla lauantaina 19.8. Perinteinen 188 Kukkavirta -kulkue lähtee klo 12 Puutorilta. Kulkueen jälkeen kaikille avoin ”Operaatio Kotkanpesä” -seminaari järjestetään lähikunnassa alkaen noin klo 15. Tarkemmat ohjeet seminaarista jaetaan lähempänä ajankohtaa ainoastaan ilmoittautuneille.

188 KUKKAVIRTA

”Marokkolaisen jihadistin terroristi-iskusta on 18.8. kulunut kuusi vuotta, ja hänen rangaistustaan on jäljellä noin kahdeksan vuotta. Viimeisen vuosikymmenen aikana jihadistiset terrori-iskut, kunniaväkivalta ja raiskaukset ulkomaalaisten tekeminä ovat tulleet osaksi eurooppalaista arkea. Pohjoismaiden tilastoissa on ulkomaalaistaustaisten tekemät rikokset kasvaneet räjähdysmäisesti. Suomessa suomalaisiin on kohdistunut satoja seksuaalirikoksia ja pahoinpitelyitä sekä useita henkirikoksia ulkomaalaistaustaisten tekeminä. Media hyssyttelee ja valtiovalta vaikenee. Suomalaisen elämä ei ole heille tärkeä. Valkoisen elämä ei ole heille tärkeä.”

Muistokulkueen teema on vuosien varrella laajentunut koskemaan Turun uhrien lisäksi terrori-iskujen uhreja kaikkialla Euroopassa. Järjestäjät haluavat samalla osoittaa, että valkoisen elämä on tärkeä, eikä väkivallan uhreja saa enää arvottaa etnisyyden perusteella.

Hiljaisen kulkueen jälkeen lasketaan kukat Aurajoen virtaan. Järjestäjä edellyttää osallistujilta hyvää ja kunnioittavaa käyttäytymistä ja siistiä pukeutumista. Ohjeistuksessa muistutetaan myös tilaisuuden päihteettömyydestä. Oma järjestyksenvalvonta poistaa paikalta päihtyneet ja huonosti käyttäytyvät henkilöt.

Puhujina on aiempina vuosina ollut kansanedustajat Mauri Peltokangas ja Vilhelm Junnila, Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru, Suomen Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki ja Sinimustan Liikkeen hallituksen jäsen Tapio Rantanen. Tänä vuonna puheen tulee pitämään tapahtuman alullepanija, Kansallismielisten liittouman puheenjohtaja Terhi Kiemunki. Tapahtuman musiikista vastaa Freya Snow.

”OPERAATIO KOTKANPESÄ” -SEMINAARI

Kaikille avoimessa seminaarissa kuullaan kiinnostavia puheita siitä, miksi kansallismieliset tarvitsevat omaa infraa, mitkä ovat haasteita, uhkia ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Puhujina ovat perinteisesti Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru ja Operaatio Kotkanpesä -hankkeen aloittaja Terhi Kiemunki. Aiemmista seminaareista poiketen vierailevat esiintyjätkin ovat suomalaisia. Kansallismielistä musiikkia tullaan myös tapahtumassa kuulemaan.

Ilmoittaudu maksamalla 30 euroa tilille FI13 4500 0010 1552 70 Saaja: Kansallismielisten liittouma ry, tai Mobilepay lyhytnumerolla 18898. Laita viestikenttään osallistujien nimet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Näin varmistat, että saat myöhemmin lisätiedot ja ohjeet.

Mikä on ”Operaatio Kotkanpesä”?

Kansallismielisten liittouma on aloittanut vuonna 2021 rahankeräyksen hankkiakseen yhdistykselle oman kiinteistön, jota vuokrattaisiin muun muassa kaikille kansallismielisille yhdistyksille, joilla on vaikeuksia löytää tiloja toiminnalleen.

Suomenmielisten on yhä hankalampi löytää sopivia vuokratiloja tapahtumiinsa. Oman kiinteistön hankinnalla torjutaan nykyisin aktiivisesti harjoitettua kansallismielisten systemaattista syrjintää, joka näkyy esimerkiksi vuokratilojen omistajien maalittamisena, joka heikentää omistajan halua vuokrata tilojaan kansallismielisille.

Hankittava kiinteistö on entisen koulun tai kylätalon tyyppinen mahdollisesti kunnostusta kaipaava rakennus, joka sijaitsee maantieteellisesti keskeisellä paikalla maaseudulla. Hankkeessa on mukana motivoituneita osaajia eri aloilta, mutta remonttitalkoissa, ja ennen sitä kampanjoinnissa riittää tekemistä uusillekin asiasta innostuville.

Kiinteistön ylläpitokustannuksien kattamiseksi tiloja vuokrataan käytettäväksi yleishyödylliseen toimintaan.

Keräys on käynnistynyt yli odotusten ja onnistumisesta innostuneena työryhmä on kehitellyt mm. kannatustuotteita, joita tullaan näkemään verkkosivun lisäksi tapahtumissa ja kaduilla.

Lisäksi muut kansallismieliset yhdistykset, mediat ja muut toimijat ovat lähteneet mukavasti tukemaan keräystä eri tavoin. Suuri kiitos heille ja myös kaikille yksityishenkilöille jotka ovat lähteneet aktiivisesti mukaan!

Lupanumero: RA/2021/1043