22-vuotias antifasisti pidätetty Charlie Kirkin murhasta – Trump vaatii kuolemantuomiota

Charlie Kirkin salamurhasta pidätetty Antifa-sympatisoija tunnusti murhan isälleen ja pastorille. FBI sai tuhansia vihjeitä. Trump vaatii murhaajalle kuolemantuomiota.
NBC Newsin mukaan kyseessä on Utahista kotoisin oleva Tyler Robinson. Hän antautui viranomaisille torstain vastaisena yönä, kerrottuaan isälleen ja perheen pastorille tappaneensa Kirkin.
Robinsonin isä, 27 vuotta Washington Countyn sheriffinvirastossa palvellut poliisi, pidätti poikansa ja kuljetti hänet takaisin Oremiin, missä hänet luovutettiin perhetutulle lainvalvontaviranomaiselle.
”Toivon, että hän saa kuolemantuomion”, kommentoi presidentti Donald Trump Fox Newsille.
President Trump: "We have to make sure" Charlie's assassin is executed (after a fair trial, of course) pic.twitter.com/xpm5ILp3FU
Utah lakkautti kuolemantuomion vuonna 2022, eikä Utah Valley University tai University of Utah ole liittovaltion alaisia oppilaitoksia. Näin ollen liittovaltion kuolemantuomion soveltaminen on epätodennäköistä, ellei tapausta käsitellä liittovaltion lakien, kuten viharikosten tai terrorismin, nojalla.
Utahin kuvernööri Spencer Cox vahvistaa, että perheellä oli ratkaiseva rooli pidätyksessä.
”Me nappasimme hänet”, Cox toteaa.
Charlie Kirk ammuttiin kuoliaaksi keskiviikkona esiintyessään Utahin yliopistossa. Hän oli 31-vuotias.
Coxin mukaan Robinson oli keskustellut teosta Discordissa kämppäkaverinsa kanssa. Poliisi löysi ammuksia, joihin oli kaiverrettu viestejä kuten ”Hei fasisti. Pyydystin sinut!” ja ”O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao”.
FBI vastaanotti yli 7 000 vihjettä ennen pidätystä.
”Hyvästi ystäväni Charlie Kirk. Lepää nyt, veljeni. Me pidämme linjat. Nähdään Valhallassa”, sanoo FBI-johtaja Kash Patel.
Media ja jopa suomalaiset ”professorit” on vetänyt taas mutkat suoriksi. Heitä ei haittaa se että äärivasemmisto tekee poliittisia salamurhia, vaan pelkäävät ja pelottelevat että vasemmiston tekemien murhien takia oikeisto ehkä aloittaa väkivallan.