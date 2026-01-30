245 % kasvu ulkomaalaisten rahalähetyksissä kotimaihin – EU:n rahat virtaavat Intiaan, Pakistaniin ja Nigeriaan

Euroopasta katoaa vuosittain Suomen valtionbudjetin verran rahaa. Eurostatin tuoreet luvut paljastavat kehityksen, josta poliitikot vaikenevat: rahavirrat ulkomaille kasvavat nopeammin kuin koskaan.

Euroopan unionista virtaa ulkomaille ennätysmäärä rahaa, kun unionin alueella työskentelevät ulkomaalaiset lähettävät palkkojaan ja tukirahojaan kotimaihinsa. Vuonna 2024 EU-maista siirrettiin yhteensä 52,4 miljardia euroa unionin ulkopuolelle — summa, joka on kasvanut 245 prosenttia sitten vuoden 2000.

Ilmiö on seurausta massamaahanmuutosta, joka on muuttanut Euroopan taloudellista dynamiikkaa. Aiemmin eurooppalaisilla ei ollut juurikaan taloudellisia siteitä EU:n ulkopuolelle, mutta nyt rahalähetykset ovat nousseet vuosi vuodelta uusiin ennätyksiin.

Vuonna 2024 EU:ssa asuvat ulkomaalaiset kotitaloudet lähettivät 6 prosenttia enemmän rahaa ulkomaille kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan EU:hun päin tulevat rahavirrat kasvoivat huomattavasti hitaammin, mikä on kasvattanut ulos- ja sisäänvirtausten välistä kuilua jo 37,3 miljardiin euroon.

Suurimmat rahalähetysten kohdemaat ovat Intia, Pakistan ja Nigeria. Suurin lähettäjämaa on Saksa, mutta myös Italia siirtää ulkomaille miljardeja — pelkästään Italia lähetti 8,29 miljardia euroa, joista suurimmat osuudet menivät Bangladeshiin, Pakistaniin ja Marokkoon.

Taloustutkijoiden mukaan kyse on merkittävästä rasitteesta EU-maille: nämä rahat eivät kierrä paikallisessa taloudessa, eivätkä tue eurooppalaista kulutusta, investointeja tai verokertymää. Sen sijaan ne vahvistavat kolmansien maiden talouksia — usein maita, joista muuttoliike Eurooppaan on muutenkin voimakasta.

Lue lisää aiheesta: