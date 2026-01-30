Eurooppa Maahanmuutto Muu maailma Talous

245 % kasvu ulkomaalaisten rahalähetyksissä kotimaihin – EU:n rahat virtaavat Intiaan, Pakistaniin ja Nigeriaan

30.1.2026 12:58
Kommentti
Nina Metsälä
216 Katselukertoja
Kuvitusuva: Pixabay (CC0)

Euroopasta katoaa vuosittain Suomen valtionbudjetin verran rahaa. Eurostatin tuoreet luvut paljastavat kehityksen, josta poliitikot vaikenevat: rahavirrat ulkomaille kasvavat nopeammin kuin koskaan.

Euroopan unionista virtaa ulkomaille ennätysmäärä rahaa, kun unionin alueella työskentelevät ulkomaalaiset lähettävät palkkojaan ja tukirahojaan kotimaihinsa. Vuonna 2024 EU-maista siirrettiin yhteensä 52,4 miljardia euroa unionin ulkopuolelle — summa, joka on kasvanut 245 prosenttia sitten vuoden 2000.

Ilmiö on seurausta massamaahanmuutosta, joka on muuttanut Euroopan taloudellista dynamiikkaa. Aiemmin eurooppalaisilla ei ollut juurikaan taloudellisia siteitä EU:n ulkopuolelle, mutta nyt rahalähetykset ovat nousseet vuosi vuodelta uusiin ennätyksiin.

Vuonna 2024 EU:ssa asuvat ulkomaalaiset kotitaloudet lähettivät 6 prosenttia enemmän rahaa ulkomaille kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan EU:hun päin tulevat rahavirrat kasvoivat huomattavasti hitaammin, mikä on kasvattanut ulos- ja sisäänvirtausten välistä kuilua jo 37,3 miljardiin euroon.

Suurimmat rahalähetysten kohdemaat ovat Intia, Pakistan ja Nigeria. Suurin lähettäjämaa on Saksa, mutta myös Italia siirtää ulkomaille miljardeja — pelkästään Italia lähetti 8,29 miljardia euroa, joista suurimmat osuudet menivät Bangladeshiin, Pakistaniin ja Marokkoon.

Taloustutkijoiden mukaan kyse on merkittävästä rasitteesta EU-maille: nämä rahat eivät kierrä paikallisessa taloudessa, eivätkä tue eurooppalaista kulutusta, investointeja tai verokertymää. Sen sijaan ne vahvistavat kolmansien maiden talouksia — usein maita, joista muuttoliike Eurooppaan on muutenkin voimakasta.

Lue lisää aiheesta:
Meloni aikoo tuoda maahan 500 000 uutta maahanmuuttajaa kolmannesta maailmasta
Somalialaisten karkotukset pysähtyivät median paineen alla – taustalla kiistanalainen sopimus kehitysapurahasta
Ruotsin tullivirkailijoita kehotetaan kantamaan ampuma-aseita vakavan rikollisuuden lisääntyessä
900 miljoonaa euroa maahanmuuttajien majoitukseen – kustannukset murskaavat Berliinin budjetin
Irlanti kieltäytyy ottamasta lisää turvapaikanhakijoita ja valitsee maksajan roolin EU:n maahanmuuttosopimuksessa
Tilaa
Ilmoita
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Marko Kristian

Niitä rahanlähetyspisteitähän on ilmestynyt joka paikkaan.
Ei saa kelakaan tietää iissis pojille lähetetyistä tukirahoista kun nostavat käteisenä ja lähettävät niistä. Ei mennytkään rahat lapsukaisen harrastuksiin vaan afrikkaan pommintekovälineisiin..

7
Tagit