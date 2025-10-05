28 000 alaikäistä, vain 41 palautettu – tuhannet marokkolaislapset jäävät pysyvästi, vaikka laki sallisi kotiuttamisen

Alaikäisiä marokkolaisia siirretään nyt Espanjan mantereelle, ei palauteta. Espanja rakentaa pysyvää vastaanottojärjestelmää. VOX-puolue varoittaa: siirtolaiskeskukset ovat ihmiskaupan kulisseja.

Espanjan sosialistihallitus on käynnistänyt asteittaisen siirto-operaation, jossa yli 600 marokkolaista alaikäistä siirretään Pohjois-Afrikan Ceutan enklaavista eri puolille Espanjan mannerta. Päätös on herättänyt Madridissa uudelleen keskustelua siitä, miten maahan yksin saapuneita alaikäisiä tulisi käsitellä, etenkin kun uudet luvut paljastavat, että vuodesta 2018 lähtien lähes 30 000 alaikäisestä vain 41 on palautettu kotimaahansa.

Ensimmäinen siirto toteutettiin sunnuntaiaamuna, jolloin 17-vuotias marokkolaispoika kuljetettiin lautalla Córdobaan kasvattajan saattelemana. Siirto sai virallisen hyväksynnän syyttäjänvirastolta ja alaikäisten asioista vastaavalta viranomaiselta, ja sen toteutuksessa noudatettiin kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia.

Median mukaan siirrot jatkuvat lähiviikkoina. Hallitus korostaa, että prosessi etenee yksilöllisesti ja vaiheittain, ja noudattaa hätätilamääräyksessä asetettuja aikarajoja: uusien tulokkaiden osalta päätökset on tehtävä 15 päivän kuluessa, ja jo vastaanottokeskuksissa asuvien kohdalla neljän kuukauden sisällä.

Ceutan tilanne on ollut pitkään haasteellinen viranomaisille. Monet siirtolaiset pyrkivät alueelle sen sijainnin vuoksi, välttääkseen vaarallisen Välimeren ylityksen. Tällä hetkellä Ceutassa oleskelee yli 600 marokkolaista alaikäistä, joista monet saapuivat aiempien siirtolaisaaltojen yhteydessä. Paikalliset viranomaiset ovat toistuvasti varoittaneet resurssien riittämättömyydestä.

Vastauksena tähän haasteeseen muun muassa Aragónin ja Andalusian alueet ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan satoja alaikäisiä, tarjoten paikkoja erikoistuneissa keskuksissa. Madridin mukaan siirrot ovat osa laajempaa kansallisen solidaarisuuden linjaa, jonka tavoitteena on jakaa vastaanottovastuu tasapuolisesti eri alueiden kesken.

La Gacetan mukaan vuodesta 2018 lähtien maahan on saapunut 27 891 yksin tullutta alaikäistä ulkomaalaista. Hallitus vahvisti VOX-puolueen parlamenttikyselyyn antamassaan vastauksessa, että vain 41 alaikäistä on palautettu. Viranomaiset selittivät alhaisia lukuja ”palautusprosessin monimutkaisuudella”, joka perustuu lapsen edun ja perheenyhdistämisen periaatteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palautukset voivat kohdistua paitsi lähtömaahan, myös kolmansiin maihin, joissa sukulaisia on löydettävissä.

Hallitus painottaa, että diplomaattiset neuvottelut Marokon ja muiden maiden kanssa jatkuvat, mutta perheiden jäljittäminen ja suojelujärjestelyjen luominen on usein hidasta ja epävarmaa.

VOX käytti tilaisuutta vaatiakseen tiukempia toimia. Puolue, jota johtaa Santiago Abascal, on ainoa parlamentissa, joka vaatii alaikäisten vastaanottokeskusten sulkemista ja lasten välitöntä palauttamista perheilleen. “Vaadimme, että kaikki julkiset hallinnot sulkevat ne mafioiksi naamioituneet järjestöt, jotka hyötyvät ihmiskaupasta,” puolue totesi, syyttäen sekä sosialistipuoluetta (PSOE) että konservatiivista kansanpuoluetta (PP) espanjalaisten turvallisuuden vaarantamisesta massamaahanmuuton sallimisella.

Lähde: Remix News

