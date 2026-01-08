3 000 muslimisotilasta, ei yhtään imaamia – nyt Saksa aloittaa uuden aikakauden armeijassa

Muslimisotilaiden määrä kasvaa, ja Saksa vastaa paineeseen rekrytoimalla ensimmäiset imaamipapit kotimaan tukitehtäviin vuoden 2026 alussa.

Saksan puolustusvoimat valmistautuu merkittävään muutokseen, kun Bundeswehriin rekrytoidaan ensimmäistä kertaa muslimisotilaspastoreita. Kyseessä on pitkään valmisteltu pilottihanke, jonka on määrä käynnistyä vuoden 2026 alussa ja joka keskittyy aluksi ainoastaan kotimaan tukitehtäviin, NDR:n raportin mukaan.

Puolustusministeriö aikoo avata julkisen tarjouskilpailun, jonka kautta etsitään ensimmäiset sotilasimaamien tehtävään soveltuvat henkilöt. Heidät on tarkoitus sijoittaa eri puolille Saksaa, jotta muslimitaustaiset sotilaat saisivat tarvitsemansa sielunhoidollisen tuen riippumatta palveluspaikastaan.

Kasvava tarve: 3 000 muslimisotilasta ilman omaa sielunhoitojärjestelmää

Armeijassa palvelee arviolta noin 3 000 muslimitaustaista sotilasta, vaikka tarkkaa lukua ei ole, sillä uskonnollisen taustan ilmoittaminen on vapaaehtoista. Tämä vastaa noin 1,64 prosenttia Bundeswehrin 182 667 aktiivisesta sotilaasta vuonna 2025.

Siinä missä kristilliset ja juutalaiset sotilaspastorit toimivat Saksassa jo vakiintuneiden valtiollisten sopimusten pohjalta – ja voivat osallistua myös ulkomaanoperaatioihin – muslimisotilaille ei ole ollut vastaavaa järjestelmää. Pilottihanke ei vielä muodosta pysyvää instituutiota, mutta sen tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja arvioida mallin toimivuutta käytännössä.

Puolustusministeriö: “Monimuotoisuus on tunnustettava”

Puolustusministeriön eversti Thorsten Weber korosti, että muslimisotilaiden määrä ja heidän tarpeensa on viimein tunnustettava. Hänen mukaansa on tärkeää, että armeija tarjoaa kaikille sotilaille tasavertaiset mahdollisuudet saada uskonnollista tukea ja sielunhoitoa.

Weberin mukaan ensimmäinen vaihe keskittyy kotimaan toimintaan, ja vasta myöhemmin voidaan arvioida, onko imaamien lähettäminen ulkomaanoperaatioihin tarkoituksenmukaista.

Juristit: pysyvä järjestelmä olisi mahdollinen ilman valtiollista sopimusta

Kaikki asiantuntijat eivät näe syytä varovaisuuteen. Lakimies Benedikt Plesker arvioi, että pysyvä muslimisotilaspastorien järjestelmä voitaisiin toteuttaa sopimusperusteisesti ilman erillistä valtiollista sopimusta. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea poliittisesta tahdosta ja rahoituksesta – ilman niitä hanke jää helposti pysyvästi pilottivaiheeseen.

Muslimiyhteisö: sotilaspalvelus voi olla uskonnollinen velvollisuus

Keskustelu on saanut uutta pontta myös Saksassa käytävästä laajemmasta debatista asevelvollisuuden palauttamisesta. Koordinaationeuvoston tiedottaja Ali Mete totesi, että muslimikansalaisten tulisi ainakin harkita palvelusta Bundeswehrissä. Hänen mukaansa valtion palveleminen voi teologisesti olla jopa uskonnollinen velvollisuus, jos se edistää rauhaa ja yhteiskunnan vakautta.

Mete kuitenkin painotti, että armeijan on tarjottava asianmukaiset olosuhteet: pätevät imaamipastorit, rukoustilat, sielunhoito sekä johtajakoulutus, joka huomioi uskonnollisen moninaisuuden.

Raportit ovat varoittaneet puutteesta jo vuosia

Muslimisotilaspastoreiden puuttuminen ei ole uusi ongelma. Se mainittiin jo vuoden 2016 sotilastarkastajan raportissa ja toistettiin jälleen vuoden 2024 vuosiraportissa, jossa tilannetta kuvattiin “tyydyttämättömäksi”. Raportin mukaan puolustusministeriö oli kuitenkin edennyt valmisteluissa vuoden aikana merkittävästi.

Ministeriön edustaja kuvasi hanketta “loogiseksi” ja korosti, että ”se edistää kunnioittavaa ja inklusiivista ilmapiiriä Bundeswehrissä”.

Lähde: Remix News

