4 suurinta EU-maata haluaa avata umpisolmun – turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamista koko EU-alueelle vaaditaan

Saksan, Ranskan, Espanjan ja Italian sisäministerit vaativat EU-komissiolle lähettämässään kirjeessä Euroopan unionin laajuista uudelleensijoitusmekanismia mantereelle saapuneille turvapaikanhakijoille.

9. huhtikuuta päivätyssä kirjeessä Horst Seehofer (Saksa), Christophe Castaner (Ranska), Luciana Lamorgese (Italia) sekä Fernando Grande-Marlaska Gómez (Espanja) väittävät, että sitova mekanismi turvapaikanhakijoiden jakelemiseksi EU-jäsenmaihin tulee sisällyttää EU:n uuteen siirtolaisuus- ja turvapaikkasopimukseen (New Pact on Migration and Asylum).

Sisäministerien mukaan EU-komission tulee laatia sitova mekanismi turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamiseksi tiettyjen kriteerien perusteella, erityisesti jos jokin jäsenvaltio on suhteettoman paineen alaisena.

Kirjeessä jätetään kuitenkin takaportti vastahakoisille maille, kuten Keski-Euroopan maat Puola, Tšekki ja Unkari. Maat, jotka eivät suostuisi ottamaan vastaan uudelleensijoitettavia turvapaikanhakijoita voisivat ”osoittaa solidaarisuutta” muilla keinoin. Tällainen menettely olisi kuitenkin poikkeus.

Lisäksi kirjeessä vaaditaan Search and Rescue -solidaarisuusmekanismia, joka takaisi, että erityisesti Välimeren alueella sijaitsevat EU-ulkorajamaat eivät joudu turvapaikanhakijoiden ylikuormittamiksi.

Kirjeen laatijat painottavat myös esiseulonta- ja palautusmekanismien tarvetta. Turvapaikanhakijoiden terveys ja identiteetti tulee tarkastaa. Myös turvatarkastuksia tulisi suorittaa. Kaikki, joilla ei ole oikeutta jäädä Euroopan unioniin, tulee palauttaa lähtömaihinsa.

Kirjeen laatineet sisäministerit muistuttavat myös toissijaisesta liikehdinnästä. EU:n alueelle saapuneet turvapaikanhakijat matkustavat usein toisiin jäsenmaihin EU:n vapaan liikkuvuuden edesauttamina, mikä vaikeuttaa turvapaikanhakijavirtojen hallintaa.

EU-komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinasille ja sisäasiainkomissaari Ylva Johanssonille osoitetun kirjeen katsotaan olevan yritys pitää turvapaikkajärjestelmän uudistaminen EU-komission asialistalla koronapandemiasta huolimatta.

Lähde Politico.