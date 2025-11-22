40-vuotias homopedofiili syytettynä: raiskasi lastaan ja kuvasi yli 200 lapsipornokuvaa

Alankomaissa 40-vuotias mies on joutunut oikeuden eteen vakavien rikossyytteiden vuoksi. Häntä syytetään oman alaikäisen tyttärensä raiskauksesta sekä yli kahdensadan alastonkuvan ottamisesta lapsesta ja tämän ystävistä.

Tongerenin rikostuomioistuimessa torstaina käsitelty tapaus on järkyttänyt hollantilaisia. Etelä-Limburgista kotoisin oleva syytetty, joka sai tyttärensä sijaissynnytyksen kautta yhdessä entisen miespuolisen puolisonsa kanssa, kiistää raiskaussyytteen mutta myöntää, että “rajoja on ylitetty”. Hänen mukaansa tapahtumat eivät olleet tarkoituksellisia, vaan “sattuivat vahingossa” ja ”aloite seksiin olisi tullut lapselta”.

Mies kertoi oikeudessa: “Ensimmäisellä kerralla, kun hän kosketti sukuelintäni suullaan, minun olisi pitänyt puhua hänen kanssaan enemmän, jotta se ei toistuisi.”

Syytteet: raiskaus, seksuaalinen tirkistely ja lapsipornokuvien tuotanto

Syyttäjän mukaan mies ei ainoastaan hyväksikäyttänyt tytärtään kylpyhetkien yhteydessä, vaan myös kuvasi häntä ja muita lapsia toistuvasti. Tutkinnassa paljastui yli 200 kuvaa, joissa lapset esiintyivät alasti kylvyssä tai jopa wc:ssä. Yhden lapsen kerrotaan myös nukkuneen miehen sängyssä yökyläilyn aikana.

Syyttäjä vaatii neljän vuoden vankeusrangaistusta, josta osa olisi ehdollista, jotta miehelle voitaisiin järjestää hoitoa. Hänen mukaansa syytetty ei osoita minkäänlaista syyllisyydentuntoa.

Puolustus: “Ei seksuaalisessa tarkoituksessa”

Miehen asianajaja Ysbert Drees vaatii vapauttamista raiskaus- ja lapsipornosyytteistä. Hänen mukaansa ”kuvat otettiin lasten suostumuksella ja perhepiirissä, eikä niitä tehty seksuaalisessa kontekstissa”. Dreesin mukaan lainsäädäntö, joka edellyttää uhrin suostumusta seksuaalisen tirkistelyn (voyeuristisiin) kuviin, tuli voimaan vasta myöhemmin.

Raiskaussyytteen osalta puolustus väittää, että kyseessä ei ollut “suunnitelmallinen teko, vaan vahinko”.

“Kyse oli kyllä penetraatiosta, mutta raiskauksessa täytyy olla asetelma. Tässä sitä ei ollut.”

Paljastuminen uuden parisuhteen myötä

Tapaus tuli ilmi, kun mies aloitti uuden suhteen naisen kanssa. Miehen tytär kertoi poliisille elokuussa 2023, että oli lapsena joutunut seksuaalisiin tekoihin isänsä kanssa. Kun nainen myöhemmin jätti miehen, hän löysi valokuva-albumeja, joissa oli kuvia tytöstä ja hänen ystävistään alasti.

Uhrien ja perheen vaatimukset

Entinen puoliso, joka on tytön toinen isä, vaatii 5 000 euron korvauksia. Hänen asianajajansa luki oikeudessa kirjeen: “Paras ystäväni antoi meille kauneimman lahjan, ja sinä käytit sitä hyväksi kuvottavalla tavalla.”

Sijaissynnyttäjä vaatii 3 500 euroa ja kertoo kantavansa syvää syyllisyyttä: “Tunnen, että olen osittain vastuussa, koska synnytin hänet. Olen vihainen ja äärettömän surullinen.”

Tytön edunvalvoja Christophe Daerden vaatii 10 000 euron vahingonkorvauksia suoraan uhrille. Myös muiden kuvissa esiintyvien lasten vanhemmat sekä ex-tyttöystävä vaativat 1 500–3 500 euron korvauksia.

Tongerenin tuomioistuin antaa ratkaisunsa 11. joulukuuta.

Lähde: Remix News

