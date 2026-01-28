45 venäläisalusta viikossa: Rajavartiolaitos varoittaa Itämeren varjoliikenteestä

Rajavartiolaitos rakentaa uutta valvontajärjestelmää, jonka tavoitteena on estää kriittisen merenalaisen infrastruktuurin vahingoittaminen.

Suomi valmistautuu ottamaan käyttöön uuden merellisen valvontamekanismin, jonka tavoitteena on estää toistuvat ja selittämättömät vauriot maan merenalaiseen infrastruktuuriin. Hanketta viedään eteenpäin yhdessä muiden Itämeren valtioiden kanssa, ja se nivoutuu osaksi Euroopan komission laajempaa suunnitelmaa vahvistaa koko alueen kaapeli- ja putkilinjaturvallisuutta.

Mikko Hirvi, Rajavartiolaitoksen meriturvallisuudesta vastaava johtaja, kertoi AFP:lle, että järjestelmä rakentuu alueellisiin solmupisteisiin, jotka vaihtavat keskenään tietoa, riskiarvioita, uhka-analyyseja ja reaaliaikaista seurantadataa. Hänen mukaansa kyse ei ole uusien laitosten rakentamisesta, vaan tiedon keskittämisestä jo olemassa oleviin rajavartioston rakenteisiin.

Hirven mukaan kokonaisuuteen kuuluu myös valvontakyvykkyyksien kehittäminen — sensoreita, uutta teknologiaa ja harjoituksia, joilla testataan valmiutta todellisiin uhkiin.

Venäjän “varjolaivasto” Itämerellä pitää viranomaiset varpaillaan

Valvontaa on tehostettu viime vuosina, sillä useat kaapelivauriot ovat liittyneet aluksiin, joiden epäillään kuuluvan Venäjän niin kutsuttuun shadow fleet -laivastoon. Kyse on vanhoista öljytankkereista ja rahtialuksista, joiden omistajuus on tarkoituksella hämärän peitossa. Niiden avulla Moskova kiertää EU:n, Yhdysvaltojen ja G7-maiden pakotteita, jotka asetettiin Ukrainan sodan alettua vuonna 2022.

Uudenvuodenaattona Suomi takavarikoi venäläistä terästä kuljettaneen rahtialuksen, jonka epäiltiin vaurioittaneen Helsinki–Tallinna -tietoliikennekaapelia. Tapaus oli vain yksi monista.

AFP:n mukaan Hirvi varoittaa, että vastaavia tilanteita on syytä odottaa jatkossakin:

“Kriittiseen merenalaiseen infrastruktuuriin on kohdistunut viime vuosina poikkeuksellisen paljon vahinkoja. Meidän on varauduttava siihen, että tämä kehitys jatkuu.”

Hänen mukaansa varjolaivaston liikenne ei ole vähentynyt:

“Puhumme keskimäärin noin 45 aluksesta viikossa… ja suuri osa niistä kulkee Suomenlahden kautta venäläinen öljylasti mukanaan.”

Hybridisodan elementti?

Useat asiantuntijat ja poliittiset päättäjät ovat tulkinneet kaapelivauriot osaksi Venäjän hybridivaikuttamista länsimaita vastaan. Merenalainen infrastruktuuri — kaapelit, putkilinjat ja sensoriverkot — on noussut geopoliittisen kamppailun etulinjaan.

Suomen uusi valvontajärjestelmä on vastaus tähän muuttuneeseen turvallisuusympäristöön: se pyrkii tekemään Itämerestä läpinäkyvämmän, vaikeammin horjutettavan ja paremmin suojatun.

