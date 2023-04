550 lapsen isä oikeuteen

Hollantilaisessa tuomioistuimessa on nostettu syyte siemennestettä luovuttanutta miestä vastaan. Mies on luovuttanut spermaa monia kertoja, ja luovutetuilla siittiöillä on saanut alkunsa jopa 550 lasta ympäri maailmaa.

Mies on satojen erimaalaisten lasten biologinen isä, ja Hollannin gynekologiliitto teki ilmoituksen miehestä jo 2017. Miestä kiellettiin luovuttamasta enempää spermaa. Kielto oli voimassa vain Hollannissa, ja miehen mahdollisia luovutuksia ulkomailla ei ole kyetty estämään.

Hollannissa yhden luovuttajan siemennestettä voidaan antaa korkeintaan 12 naiselle, ja yhdellä luovuttajalla saa olla maksimissaan 25 lasta. Oikeuteen haastettu 41-vuotias mies on luovuttanut siemennestettä Hollannin lisäksi ainakin Ukrainassa ja Tanskassa.

Syytteen lapsensa biologista isää vastaan nosti yhden lapsen äiti Donorkind- säätiön avustuksella. Nainen haluaa tuomioistuimen estävän miestä luovuttamasta enää siittiöitä.

Miehellä uskotaan olevan biologisia lapsia myös Pohjoismaissa.

Tuomiolla olevaa miestä syytetään spermanluovutuskiellon kiertämisestä ja hänen luovuttamaan siittiöitä vaaditaan tuhottavaksi.

Lähde Dagens Nyheter