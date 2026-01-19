65 000 dollaria katosi uhrirahastosta maahanmuuttajajärjestölle – somalivaltuutettu joutui eroamaan

Lewistonin massiivisen ampumavälikohtauksen uhrirahastosta katosi miljoonia järjestöille, joista useat somalitaustaisia.

Mainen osavaltiossa Lewistonin kaupunginvaltuustoon juuri valittu somalipakolainen Iman Osman joutui eroamaan vain päiviä virkaanastumisensa jälkeen. Syynä oli paljastus, että hänen johtamansa Lewiston Auburn Youth Network -järjestö sai 65 000 dollaria rahastosta, joka oli perustettu lokakuun 2023 massiivisen ampumavälikohtauksen uhrien auttamiseksi, uutisoi NewsNation.

Uhrien rahat ohjattiin järjestöille

Kokonaisuudessaan 1,9 miljoonaa dollaria lahjoituksia ohjattiin 29 eri järjestölle – kolmasosa koko summasta. Näistä yhdeksän oli maahanmuuttajakeskeisiä ja vähintään seitsemän somalitaustaisia. Uhrien omaiset ja selviytyjät olivat saaneet toistuvia lupauksia, että 100 prosenttia lahjoituksista menisi suoraan heille. Lupaukset osoittautuivat katteettomiksi.

Tausta: Kyseinen rahasto perustettiin Lewistonin kaupungissa Mainessa 25. lokakuuta 2023 tapahtuneen massiivisen ampumavälikohtauksen jälkeen. Tuolloin 40‑vuotias Robert Card avasi tulen keilahallissa ja ravintolassa, surmaten 18 ihmistä ja haavoittaen 13 muuta. Tapaus järkytti koko Mainea ja johti laajaan etsintäoperaatioon, joka päättyi tekijän itsemurhaan. Card kärsi mielenterveysongelmista ja oli ollut pakkohoidossa kesällä 2023.

Selviytyjien karut kokemukset

Jennifer Zanca, joka selvisi hengissä mutta sai kaksi luotia kehoonsa, kertoi järkytyksestään vasta kohdatessaan 93 000 dollarin sairaalalaskun, jota hän ei kyennyt maksamaan. Amy Sussman, joka menetti veljenpoikansa hyökkäyksessä, totesi: “Meille kerrottiin, että kaikki rahat menevät uhreille. Todellisuudessa niitä ohjattiin järjestöille, eikä suurin osa omaisista tiennyt tästä mitään ennen kuin kerroin heille vuoden kuluttua.”

Epäselvä asuinpaikka ja rikossyytteet

Osmanin taustat herättävät lisää kysymyksiä. Hän ilmoitti viralliseksi osoitteekseen rakennuksen, joka oli suljettu ja tuomittu käyttökelvottomaksi liittovaltion ratsian jälkeen vuonna 2024. Kyseessä oli entinen kanaravintola, jonka NewsNationin toimittaja kuvasi “hylätyksi ja tuomittu käyttökelvottomaksi”. Kaupunginvaltuusto ehti jo äänestää riippumattoman tutkinnan käynnistämisestä hänen asuinpaikkansa selvittämiseksi.

Samalla viikolla Osman joutui oikeuteen syytettynä asevarkaudesta ja luvattomasta hallussapidosta. Hän kiisti syytteet ja vapautettiin odottamaan seuraavaa oikeudenkäyntiä maaliskuussa.

