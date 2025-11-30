70-vuotias ranskalaisnainen joutui oikeuteen “vihapuheesta” – tuomio kumottiin 18 kuukauden piinan jälkeen

70-vuotias isoäiti Sylvie joutui poliisin ratsian ja rikosprosessin kohteeksi, kun hän kommentoi Crépolin murhaa sosiaalisessa mediassa. Hovioikeus vapautti hänet ja muistutti, että kansalaiskritiikki kuuluu demokratiaan.

Ranskan oikeuslaitos on joutunut selittämään toimiaan, kun 70-vuotias eläkeläinen Sylvie vedettiin keskelle raskasta rikosprosessia vain siksi, että hän ilmaisi surunsa ja raivonsa sosiaalisessa mediassa Crépolin järkyttävän murhan jälkeen. Nuori Thomas Perotto, ranskalainen teinipoika, hakattiin ja puukotettiin hengiltä arabitaustaisten nuorten toimesta marraskuussa 2023. Tapauksen silminnäkijät kertoivat hyökkääjien huutaneen haluavansa “tappaa valkoisia” ennen kuin Thomas sai useita kohtalokkaita pistohaavoja. Kaksi muuta nuorta loukkaantui vakavasti samassa hyökkäyksessä.

Sylvie, entinen sairaanhoitaja ja isoäiti, kirjoitti Facebook-profiilissaan spontaanin ja tunnepitoisen viestin, jossa hän nimesi epäiltyjä ja kutsui heitä “islamin sotilaiksi”. Pian tämän jälkeen hänen kotiinsa tehtiin aamuvarhain ratsia: poliisit tulivat kuudelta aamulla, veivät hänet kuulusteluihin, ottivat sormenjäljet ja kuvasivat hänet rikollisena. Pariisin käräjäoikeus langetti hänelle 1 000 euron sakon “vihapuheen” vuoksi ja määräsi maksamaan korvauksia epäillyille, joiden nimet hän oli maininnut.

Vapaus voitti – hovioikeus kumosi tuomion

Sylvie ei kuitenkaan alistunut. Hänen asianajajansa Maxime Barnier valitti tuomiosta ja vetosi siihen, että kyse oli sananvapauden rajoittamisesta. Pariisin hovioikeus hyväksyi valituksen 20. marraskuuta 2025 ja totesi, ettei Sylvien kirjoitus ylittänyt lain sallimia rajoja. Oikeus katsoi, ettei hänen viestinsä ollut kehotus vihata tai hyökätä ketään vastaan, vaan osa julkista keskustelua vakavasta rikoksesta ja sen motiiveista.

Barnier painotti, että sananvapaus sisältää oikeuden ilmaista mielipiteitä myös kärjekkäästi ja provokatiivisesti: “Emme ano vapautta, vaan vaadimme ja puolustamme sitä. Vain poikkeustapauksissa laki voi rajoittaa sitä.”

18 kuukauden trauma

Sylvie itse kuvasi kokemusta järkyttäväksi: “Olen 70-vuotias ja sairas. He kohtelivat minua kuin vaarallista rikollista. Elämäni on ollut sekaisin puolentoista vuoden ajan. Minut leimattiin rikolliseksi, vaikka en koskaan kehottanut ketään vahingoittamaan toisia.” Hän kertoi tuntevansa syvää epäoikeudenmukaisuutta ja varoitti, että sananvapauden menettäminen merkitsee koko vapauden menettämistä: “Se on hyvin vaarallista.”

Laajempi merkitys

Tapaus nähdään Ranskassa symbolina siitä, kuinka pitkälle viranomaiset ovat valmiita menemään vaientaakseen kansalaisten kritiikin maahanmuuton ja ulkomaalaistaustaisten rikosten yhteydessä. Sylvien vapauttava päätös on monille toivon merkki siitä, että sananvapaus ei ole vielä täysin kuollut. Samalla Crépolin murhan oikeudenkäynnit jatkuvat, eikä ketään ole toistaiseksi tuomittu teosta, joka järkytti koko maata ja nosti esiin kysymyksen anti-valkoisesta viharikollisuudesta.

