EU:n komissio ja parlamentti jakavat veronmaksajien rahoja valtavia summia uutisoinnin muokkaamiseen ja kriittisen tarkastelun tukahduttamiseen, väittää MCC Brussels -raportti.

Konservatiivisen ajatushautomo MCC Brusselsin julkaisemassa uudessa raportissa paljastetaan, missä määrin EU:n toimielimet rahoittavat valtamediayrityksiä ”edistääkseen nimenomaisesti EU:ta kannattavia näkemyksiä ja syrjäyttääkseen kriittiset äänet”.

Raportti, jonka otsikko on ”Brussels’s media machine: EU media funding and the shaping of public discourse” (Brysselin mediakoneisto: EU:n mediarahoitus ja julkisen keskustelun muokkaaminen), paljastaa, että Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti maksavat yhdessä lähes 80 miljoonaa euroa vuodessa erilaisille tiedotusvälineille ”median vapauden” edistämisen ja ”disinformaation torjumisen” verukkeella. Todellisuudessa ne kuitenkin käyttävät rahaa julkisen keskustelun muokkaamiseen ja EU:n agendan edistämiseen.

Raportissa väitetään, että EU:n taloudellinen vaikutusvalta luo ”puolirakenteellisen suhteen” suurten tiedotusvälineiden, erityisesti julkisten lähetystoiminnan harjoittajien ja uutistoimistojen kanssa, mikä hämärtää rajan riippumattoman journalismin ja institutionaalisen viestinnän välillä.

Raportissa todetaan, että EU investoi järjestelmällisesti ”myönteisen” mediaympäristön muokkaamiseen, joka vahvistaa sen legitiimiyttä ja poliittisia tavoitteita, ja että tämä systeeminen eturistiriita heikentää tiedotusvälineiden kykyä vaatia EU:n toimielimiä tilille.

Raportti seuraa MCC Brusselsin vastaavaa tuomitsevaa raporttia, jossa paljastettiin äskettäin, että 650 miljoonaa euroa EU:n veronmaksajien rahoja on käytetty niin sanotun ”vihapuheen” ja ”disinformaation” tutkimukseen, jota kirjoittaja kuvaa keskeisenä osana EU:n pyrkimyksiä hallita julkista keskustelua ja tukahduttaa eriävät äänet.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: