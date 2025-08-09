84 prosenttia saksalaisista uskoo ihmisten pelkäävän sanoa mielipiteensä seurausten pelossa

Yli kahdeksan kymmenestä saksalaisesta sanoi, että heidän mielestään ihmiset eivät uskalla ilmaista mielipiteitään täysimääräisesti maan yhä sensuroidumman poliittisen ilmapiirin vallitessa.

Institute for New Social Responses (INSA) -instituutin maanantaina julkaisemassa kyselyssä todettiin, että 84 prosenttia haastatelluista uskoo, että kansalaiset sensuroivat itse mielipiteitään, ”koska he pelkäävät seurauksia”. Sen sijaan vain yhdeksän prosenttia oli eri mieltä.

Kyselytutkimuslaitoksen mukaan tämä uskomus jakautui eri poliittisten ryhmien kesken: 77 prosenttia vasemmistolais-progressiivisen Vihreän puolueen kannattajista oli samaa mieltä siitä, että ihmiset sensuroivat itseään, ja 92 prosenttia oikeistopopulistista Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puoluetta kannattavista äänestäjistä oli samaa mieltä.

Kun heiltä kysyttiin, ovatko he itse salailleet todellisia ajatuksiaan, 54 prosenttia vastasi, että heillä on ollut ainakin yksi kokemus, jossa he eivät ole voineet puhua vapaasti. Tämä merkitsee kuuden prosenttiyksikön kasvua siitä, kun mielipidetutkimus esitti saman kysymyksen vain kahdeksan kuukautta sitten.

INSA havaitsi ikäryhmien välillä silmiinpistäviä eroja: kaksi kolmasosaa alle 30-vuotiaista sanoi, että he eivät tunne voivansa vapaasti ilmaista mielipiteitään, kun taas yli 70-vuotiaista 38 prosenttia, mikä saattaa olla osoitus siitä, että monet nuoret äänestäjät ovat kääntymässä pois vakiintuneista puolueista oikealla olevan AfD:n ja vasemmalla olevan Die Linke -puolueen hyväksi.

Vaikka koko poliittinen kirjo oli laajasti yksimielinen siitä, että muut saksalaiset todennäköisesti sensuroivat itseään, eri puolueiden kannattajien välillä oli myös selvä jako sen suhteen, kokevatko he henkilökohtaisesti tarpeelliseksi salata ajatuksiaan.

Yhteiskunnan tulisi ottaa itsesensuuri vakavasti

Tutkimuksen mukaan 76 prosenttia AfD:n kannattajista ilmoitti itsesensuurista, seuraavaksi eniten vasemmistopopulistista BSW-puoluetta kannattavia oli 69 prosenttia ja Die Linke -puolueen äänestäjistä 65 prosenttia.

Vertailun vuoksi vakiintuneiden puolueiden kannattajat kokivat olevansa vapaampia ilmaisemaan itseään. Sosiaalidemokraateista 42 prosenttia, vihreistä 41 prosenttia ja kristillisdemokraateista 47 prosenttia ilmoitti itsesensuurista.

INSA kommentoi tuloksia seuraavasti: ”Sananvapauden teemasta voi tulla yhtä vaikutusvaltainen kuin maahanmuutosta vuodesta 2015 ja koronasta vuodesta 2020 alkaen”. Sekä politiikan että median ja koko yhteiskunnan tulisi ottaa tämä vakavasti.

”Vain hyvä keskustelukulttuuri ja mielipiteiden laajan monimuotoisuuden hyväksyminen saavat väestön enemmistön vakuuttuneeksi siitä, että sananvapaus pätee maassamme rajoituksetta ja että se on myös vakuuttava syy puolustaa ja puolustaa tätä maata.”

”Euroopan suurin uhka ei tule Kiinasta tai Venäjältä, vaan sisältäpäin”

Yhdysvaltain varapresidentti JD Vance nosti aiemmin tänä vuonna esiin sananvapauskysymyksen Saksassa puhuessaan Münchenin turvallisuuskonferenssissa helmikuussa. Vance varoitti, että Euroopan suurin uhka ei tule Kiinasta tai Venäjältä vaan vapauksien rapautumisesta ”sisältäpäin”.

Vance arvosteli myös Berliiniä siitä, että se on asettanut poliittisen ”palomuurin” populistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen ympärille. Hänen puheensa jälkeen hallitus on mennyt vieläkin pidemmälle: sisäinen poliittinen vakoiluvirasto BfV on leimannut puolueen ”äärijärjestöksi”, mikä on askel, joka tasoittaa tietä puolueen valtiolliselle valvonnalle ja mahdollisesti luo pohjaa puolueen suoralle kieltämiselle.

Lähde: Breitbart

