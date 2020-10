85 vapaaehtoista sukeltajaa yrittää löytää paloitellun Wilman ruumiin – haluavat nähdä tuomitun kurdin istumassa elinkautista

17-vuotias Wilma Andersson katosi marraskuussa 2019 Uddevallassa Ruotsissa. Suuretsinnät eivät tuottaneet tulosta, mutta myöhemmin kävi ilmi, että tyttö ei voi olla elossa. Poliisi löysi tytön pään 23-vuotiaan poikaystävän Tishko Ahmedin asunnosta. Muu ruumis jäi kateisiin.

Koska mies mielentilatutkimuksen mukaan oli syyntakeinen, Uddevallan käräjäoikeus tuomitsi Irakin kurdin Tishko Ahmedin elinkautiseen vankeuteen.

Mies valitti hovioikeuteen, joka alensi rangaistusta 18 vuoteen. Normaalin käytännön mukaan tämä tarkoittaa vain 12 vuoden vankeutta. Yksi syy tuomion alentamiseen oli se, että tytön ruumis päätä lukuunottamatta oli jäänyt kateisiin eikä kuolinsyytä siten pystytty tarkasti määrittämään.

Tishko Ahmed ei suostunut missään vaiheessa paljastamaan, mitä Wilman ruumiille oli tapahtunut. Yhden teorian mukaan kurdi heitti ruumiin Bäveå -jokeen. Poliisi ei omissa etsinnöissään kuitenkaan löytänyt mitään.

Suuttumus oli Ruotsissa suuri hovioikeuden tuomion tultua julki, ja nyt laaja ryhmä sukeltajia haluaa aloittaa etsinnät joella uudelleen, jotta Tishko Ahmedin elinkautistuomio saadaan palautettua.

Sukellusoperaation isä on Marcus Göthberg, joka jo aiemmin on auttanut Wilman etsinnöissä. Uudet etsinnät saivat alkunsa, kun Göthberg soitti Wilman äidille.

– Se oli keskustelu, jota en koskaan unohda. Hän pyysi minulta, voisinko tehdä jotain, Göthberg kertoo.

Göthberg on koulutuksen saanut sukeltaja ja tuntee alueen vedet hyvin. Etsintöjä tukevat myös useat yritykset, jotka muun muassa muonittavat kauempaa saapuvia sukeltajia. Kiinnostus etsintöjä kohtaan on ollut suuri, ja etsintäryhmän koko on jo 85 sukeltajaa.

Poliisi ei ole kovinkaan optimistinen uusien etsintöjen suhteen. Sten-Rune Timmersjö poliisista ei usko, että Wilman ruumis olisi vedessä, mutta hän ymmärtää vapaaehtoisia.

– Ymmärrän, että perhe haluaa tehdä kaikkensa saattaakseen tapauksen loppuun, luultavasti tekisin itse samoin.



Lähteet SVT, Kansalainen (1, 2).