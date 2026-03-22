8645 kynttilää Eduskuntatalolla abortoitujen lasten muistoksi

Lauantai-iltana Eduskuntatalon portaille sytytettiin tuhansia kynttilöitä. Kyseessä oli Oikeus elämään ry:n järjestämä Muistamme-tapahtuma.
Vaikuttavan näköinen kynttilämeri paloin Eduskuntatalon portailla aamuun asti. Vapaaehtoiset vartioivat tulta koko yön.
Muistamme-tapahtumassa sytytettiin 8645 kynttilää, yksi jokaiselle vuonna 2024 Suomessa abortoidulle lapselle.
– Kynttilät sytytetään näiden lasten muistamiseksi. Tapahtuma antaa myös äänen vaietulle surulle, jota monet ovat kokeneet abortin jälkeen. Lisäksi tarkoituksemme on tehdä näkyväksi Suomessa tehtyjen aborttien suuri määrä, toteaa tapahtuman organisoija Johannes Laitinen yhdistyksen tiedotteessa.
Kynttilöiden sytyttämisen yhteydessä järjestettiin hengellinen tilaisuus Helsingin Luther-kirkolla, jonka jälkeen kulkue järjestäytyi Kampintorilla jatkaen siitä Eduskuntatalolle. Luther-kirkon tilaisuuden voi katsoa Youtubessa.