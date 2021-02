Yhdysvaltalaiset veronmaksajat ovat pitäneet elossa 161 miljoonalla dollarilla terroristia, jota odottaa kuolemantuomio

Yhdysvaltojen hallitus on käyttänyt jo 161 miljoonaa dollaria 9/11 -terrori-iskun suunnittelijan, Khalid Sheikh Mohammedin säilyttämiseen.

Vuonna 2003 pidätetty Sheikh Mohammed on tunnustanut olleensa 9/11 -iskun kuten myös useiden muiden terrori-iskujen takana.

Mohammedia säilytetään Guantanamo Bayssä Kuubassa. Terroristin oikeudenkäynti oli tarkoitus aloittaa tammikuussa 2021 mutta koronapandemian vuoksi istuntoja on lykätty.

Vaikka odotettavissa onkin kuolemantuomio, syytetyn ei haluta sairastuvan koronavirukseen. Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin hallinto määräsi 27. tammikuuta terroristin rokotettavaksi, mutta hallinto kuitenkin perääntyi pian suunnitelmastaan.

– Yhtään Guantanamon vankia ei ole rokotettu, Yhdysvaltojen puolustusministeriön tiedottaja John Kirby twiittasi.

Mohammedin vankila-aika on maksanut Yhdysvaltojen veronmaksajille jo arviolta 161 miljoonaa dollaria.

Vankila kokonaisuudessaan on keventänyt veronmaksajien kukkaroa jo 6 miljardilla dollarilla perustamisestaan saakka. Summaan sisältyy muun muassa terroristien puolustusasianajajien palkkiot, jotka kohoavat jopa 60 miljoonaan dollariin, vaikka tuomioita on tähän mennessä annettu vasta yksi.

Vankeja Guantanamossa on sen historian aikana ollut kaikkiaan 770.

Kapteeni Brian L.Mizer, laivaston asianajaja, joka on edustanut terroristeja, on kutsunut Guantanamoa ”Amerikan pienimmäksi boutique-vankilaksi, joka on varattu yksinomaan geriatrisille jihadisteille”.

