90-vuotias vanhainkodin asukas syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – loukkasi muslimityöntekijöitä

”Kaikkien muslimien pitäisi lähteä Ruotsista”, totesi 90-vuotias mies vanhainkodin ruokasalissa. Kommentit kohdistuivat syyrialaiseen työntekijään ja johtivat kiihottamissyytteeseen.
Boråsissa sijaitsevassa vanhainkodissa tapahtunut sanallinen purkaus on johtanut rikossyytteisiin 90-vuotiaalle asukkaalle, jonka epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Miehen kerrotaan laukoneen islaminvastaisia kommentteja henkilökunnalle, joista osa on muslimitaustaisia.
Vanhainkodin lounastilanteesta oikeuteen
Tapaus juontaa juurensa elokuiseen lounashetkeen vanhainkodin ruokasalissa, jossa mies nautti tavanomaiset kaksi snapsia kivunlievitykseen. Todistajien mukaan hän ärtyi henkilökunnan toiminnasta ja mutisi olevansa ”helvetin kyllästynyt tähän paikkaan”, jatkaen toteamalla, ”ettei muslimien pitäisi saada jäädä maahan”.
Erityisesti yksi syyrialainen työntekijä joutui kommenttien kohteeksi. Mies oli osoittanut sanansa suoraan hänelle, todeten että ”kaikkien muslimien pitäisi lähteä Ruotsista” ja että kyseinen nainen ”ei saisi olla täällä”.
Työntekijät järkyttyivät syvästi – syytetty ei muista
Sveriges Radion mukaan tunnelma ruokasalissa kiristyi välittömästi. Kolme työntekijää, joista kaksi on muslimeja, kertoi kuulleensa kommentit selvästi. Valkoisen vanhuksen pöyristyttävän rasismin kohteeksi joutunut nainen kertoi poliisille itkeneensä, saaneensa päänsäryn ja joutuneensa lähtemään kesken työpäivän. Hän kuvaili kokemusta syvästi loukkaavaksi ja aikoo hakea korvauksia.
Poliisin kuulusteluissa mies kertoi, ettei muista sanoneensa mitään uskonnosta. Mies myönsi henkilökunnan huomauttaneen hänen käytöksestään ja pyysi anteeksi, mutta hän ei muista mitä on sanonut. Mies ei myöntänyt eikä kiistänyt syytöksiä.
Poliisi tutki myös nettiaktiviteetin – ei rikoshistoriaa
Poliisi käsitteli tapausta demokratiaan kohdistuvana rikosepäilynä ja kävi läpi miehen internet- ja sosiaalisen median käytön mahdollisten todisteiden varalta, mutta ei löytänyt mitään epäilyttävää. Miehellä ei ole aiempaa rikostaustaa.
Syyttäjän mukaan ruokasalissa oli noin 30 ihmistä, mikä täyttää lain edellyttämän julkisuuden kriteerin kiihottamisrikokselle. Vaihtoehtoisena syytteenä haetaan myös tuomiota häirinnästä.
Lähde: Samnytt
Tulee jostain syystä mieleeni kuvitteellinen tarina miehestä, joka muuttui isoksi koppakuoriaiseksi ja läheiset kauhistelivat tapahtunutta.
Tiedän kokemuksesta, että vanhainkodeissa on aivan s-atanan vihaisia ihmisiä enkä ihmettele, kun on ylilääkittynä käytännössä sidottuna sänkyynsä. Voi olla yksinkertaisesti liikaa vaadittu, että pitäisi vielä kulttuurista yhteisymmärrystä löytyä, jos hoitaja ei puhu omaa äidinkieltään. Kerran avaat suusi vähän siitä mikä on väärin maailmassa niin paikalla on syyttäjä, kissat ja koirat vaatimassa vanhuksen päätä tilille.
Suomess törkeyksiä huutelevat luokitellaan sairaaksi, ei puhettakaan rankaisusta, jopa julkisuus ottaa avosylin vastaan heitä.
Vanhat ihmiset osaa joskus olla törkeitä, mutta ei siitä ennen hoitohenkilökunta ole syytteitä nostanut hoidettavia kohtaan.
Minun äiti oli aikanaan vanhustentalossa hoitajana, ja sai joka ainoa päivä kuunnella törkeyksiä, mutta ne vanhukset nyt ei ollut enää ihan järjissään, ja jokainen sen ymmärsi.
Nyt niistä vanhuksista tuleekin rikollisia kun hoitajat on herkkiä loukkaantuvia muslimeita.
Sanat sattui niin paljon että musliminaisen piti lähteä töistä kesken työpäivän, ja kymmenientuhansien korvauksilla varmaan se päänsärky hellittää.