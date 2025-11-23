90-vuotias vanhainkodin asukas syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – loukkasi muslimityöntekijöitä

”Kaikkien muslimien pitäisi lähteä Ruotsista”, totesi 90-vuotias mies vanhainkodin ruokasalissa. Kommentit kohdistuivat syyrialaiseen työntekijään ja johtivat kiihottamissyytteeseen.

Boråsissa sijaitsevassa vanhainkodissa tapahtunut sanallinen purkaus on johtanut rikossyytteisiin 90-vuotiaalle asukkaalle, jonka epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Miehen kerrotaan laukoneen islaminvastaisia kommentteja henkilökunnalle, joista osa on muslimitaustaisia.

Vanhainkodin lounastilanteesta oikeuteen

Tapaus juontaa juurensa elokuiseen lounashetkeen vanhainkodin ruokasalissa, jossa mies nautti tavanomaiset kaksi snapsia kivunlievitykseen. Todistajien mukaan hän ärtyi henkilökunnan toiminnasta ja mutisi olevansa ”helvetin kyllästynyt tähän paikkaan”, jatkaen toteamalla, ”ettei muslimien pitäisi saada jäädä maahan”.

Erityisesti yksi syyrialainen työntekijä joutui kommenttien kohteeksi. Mies oli osoittanut sanansa suoraan hänelle, todeten että ”kaikkien muslimien pitäisi lähteä Ruotsista” ja että kyseinen nainen ”ei saisi olla täällä”.

Työntekijät järkyttyivät syvästi – syytetty ei muista

Sveriges Radion mukaan tunnelma ruokasalissa kiristyi välittömästi. Kolme työntekijää, joista kaksi on muslimeja, kertoi kuulleensa kommentit selvästi. Valkoisen vanhuksen pöyristyttävän rasismin kohteeksi joutunut nainen kertoi poliisille itkeneensä, saaneensa päänsäryn ja joutuneensa lähtemään kesken työpäivän. Hän kuvaili kokemusta syvästi loukkaavaksi ja aikoo hakea korvauksia.

Poliisin kuulusteluissa mies kertoi, ettei muista sanoneensa mitään uskonnosta. Mies myönsi henkilökunnan huomauttaneen hänen käytöksestään ja pyysi anteeksi, mutta hän ei muista mitä on sanonut. Mies ei myöntänyt eikä kiistänyt syytöksiä.

Poliisi tutki myös nettiaktiviteetin – ei rikoshistoriaa

Poliisi käsitteli tapausta demokratiaan kohdistuvana rikosepäilynä ja kävi läpi miehen internet- ja sosiaalisen median käytön mahdollisten todisteiden varalta, mutta ei löytänyt mitään epäilyttävää. Miehellä ei ole aiempaa rikostaustaa.

Syyttäjän mukaan ruokasalissa oli noin 30 ihmistä, mikä täyttää lain edellyttämän julkisuuden kriteerin kiihottamisrikokselle. Vaihtoehtoisena syytteenä haetaan myös tuomiota häirinnästä.

Lähde: Samnytt

