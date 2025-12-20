Äänekoskelaiselle miehelle vankeutta lapsiin kohdistuneista rikoksista – kaikki uhrit poikia

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaan miehen viideksi vuodeksi vankeuteen yhteensä 17. lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, pakottamisista, vainoamisesta ja vapaudenriistosta. Uhreja oli yhteensä viisi ja kaikki olivat alaikäisiä poikia.

Rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022-2024 ja tekoaikana mies on ollut 17-19 -vuotias.

14-vuotias poika jatkuvien rikosten uhrina kolmen vuoden ajan

Syksyllä 2022 mies on teipannut metsässä 14-vuotiaan pojan jalat ilmastointiteipillä polvista alaspäin yhteen ja tehnyt hänelle ruumiillista väkivaltaa, kuvannut häntä osittain riisuttuna ja vaatinut valokuvaa uhrin sukuelimistä. Poika on yrittänyt paeta jalat teipattuna hyppien ja huutaa apua.

Sama poika on ollut kuukauden sisällä miehen uhrina Äänekosken tekonurmikentän pukeutumistiloissa, missä hän on väkivallalla ja uhkauksella pakottanut pojan alistumaan seksuaalisen teon kohteeksi.

Poika on ollut miehen vainoamisen kohteena lähes kolme vuotta 2022-2025. Näiden vuosien aikana mies on lukuisia kertoja seurannut ja tarkkaillut poikaa, ottanut hänestä kuvia ja videoita, liikkunut pojan kodin ympäristössä ja pihalla kuvaten ja videoiden. Mies on odottanut kodin edustalla tarkoituksenaan kohdata poika. Hän on selvittänyt pojan lukujärjestyksen ja harrastusten aikataulut, soittanut ja viestitellyt useita kertoja sekä vihjaillut vahingoittaneensa pojan omaisuutta.

Mies on pakottamalla saanut pojan tekemään kanssaan videoita, joissa poika lupaa muun muassa olla tekemättä rikosilmoitusta. Mies on uhannut maksaa, että ”joku käy paskomassa” pojan, jos tämä tekee rikosilmoituksen.

”Asut jossain metsässä, sinne on helppo tulla”

Muut neljä 14-vuotiasta poikaa ovat joutuneet miehen uhreiksi vuosien 2022-2024 aikana, kun tämä on saanut heidät lähettämään hänelle itsestään alastonkuvia muun muassa esiintymällä TikTokissa ja Snapchatissa tyttönä.

Myöhemmin mies on uhannut julkaista ja levittää hallussaan olevia kuvia, ellei tämä lähetä hänelle lisää kuvia ja videoita. Mies on antanut ohjeita, millaisia kuvien ja videoiden on oltava ja että uhrin kasvot on näyttävä niissä. Uhkaamalla hän on saanut pojilta suuren määrän kuvia ja videoita, joissa uhrit tekevät itselleen seksuaalisia tekoja, kuten muun muassa työntämään esineen peräaukkoonsa ja tyydyttämään itseään.

Mies on levittänyt uhreilta saamaansa kuvamateriaalia Snapchatissa laajasti, myös uhrit tunteville henkilöille.

Mies on uhannut yhtä kolmesta uhristaan lisäksi fyysisellä väkivallalla uhaten tappaa hänet, tehdä väkivaltaa hänen pikkuveljelleen ja laittaa kaverinsa ”leikkaamaan kivekset irti” uhrilta. Mies on sanonut, että ”sä asut jossain metsässä, sinne on helppo tulla eikä ole kukaan edes näkemässä”.

Viisi vuotta ehdotonta vankeutta

Käräjäoikeus tuomitsi miehen yhteensä 17. rikoksesta viideksi vuodeksi vankeuteen. Tuomittuja rikoksia ovat muun muassa törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen, pakottaminen, lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen, pahoinpitely, vapaudenriisto, vainoaminen ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Uhreille korvattavaa kertyi yhteensä yli 23 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.