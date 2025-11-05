Äärivasemmisto järjestää jälleen itsenäisyyspäivän sekoilumielenosoituksensa

Äärivasemmistolainen Helsinki ilman natseja-ryhmä lupaa jälleen sekoilla itsenäisyyspäivänä. Tapahtuma on perinteisesti johtanut kymmeniin kiinniottoihin, tahattomaan huumoriin sekä siihen, ettei sen antifasistisia tavoitteita ole koskaan saavutettu. Vastaavaa toimintaa odotetaan myös tältä vuodelta.

Viime vuonna äärivasemmistomielenosoituksen osallistujat sekoilivat keskustan alueen lisäksi myös hautausmaalla hyppien hautojen päällä, heittelemällä tavaroita ihmisten päälle ja möykkäämällä. Yksikään vasemmistotaho ei ole tähän mennessä ilmaissut käytöksen olevan typerää, mistä voimme päätellä vasemmiston kollektiivisesti hyväksyvän ja todennäköisesti toistavan saman tempauksen myös tänä vuonna.

Tarkempia suunnitelmia Helsinki ilman natseja-järjestäjät eivät vielä ole kertoneet julkisuuteen. Aikaisempina vuosina he ovat yrittäneet vallata Töölöntorin ja epäonnistuneet siinä. Tapahtuma on kuitenkin luvattu järjestää, mikä lisää itsenäisyyspäivän kulkueiden kutkuttavaa tunnelmakokonaisuutta uudelle tasolle.

Itsenäisyyspäivänä järjestetään ainakin kaksi kansallismielistä kulkuetta: Suomi Herää kello 16.00 Helsingin Rautatientorilla ja 612-soihtukulkue Töölöntorilla kello 18.30. Kansalainen suosittelee ihmisiä osallistumaan näihin tapahtumiin.

