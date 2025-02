Äärivasemmistolainen anarkistiryhmä vallannut hylätyn päiväkotirakennuksen Helsingissä – paikalliset asukkaat huolissaan lasten turvallisuudesta

Äärivasemmistolainen anarkistiryhmä on laittomasti vallannut tyhjillään olevan päiväkotirakennuksen Itä-Helsingissä. Ryhmä on nimennyt valtaamansa rakennuksen uudelleen ”Squat Hillaksi”. Paikalliset asukkaat ovat huolissaan lasten turvallisuudesta. Poliisi on antanut ryhmälle häätökäskyn.

Kyseinen talonvaltaus ei ole yksittäistapaus, äärivasemmistolaiset ryhmät ovat aiemmin toistuvasti vallanneet rakennuksia Helsingissä.

Poliisi on lähettänyt ryhmälle virallisen häätökäskyn, mutta anarkistit ovat kieltäytyneet noudattamasta sitä. Kansalaisen saamien tietojen mukaan ryhmän toiminta jatkuu ennallaan rakennuksessa.

Ryhmä mainostaa sivuillaan järjestävänsä rakennuksessa tänään perjantaina ”mega super-avajaisbileet” alkaen klo 18.00.

”Squat Hillan” Instagram-kanavalta on nyt poistettu kuvia, jotka aiemmin osoittivat heidän tuovan erilaisia tavaroita tyhjillään olevaan päiväkotiin.

Ryhmä markkinoi itseään Instagramissa tarjoamalla ”kiinteistöpalveluja” laittomiin talon valtauksiin ja muihin kiinteistöjen tuhotöihin.

Kyseinen Mäyräkopla-ryhmä ilmoittaa myös järjestävänsä itsepuolustuskoulutusta vallatussa rakennuksessa.

Kyseenalainen toiminta on herättänyt paljon kiivasta keskustelua paikallisessa yhteisössä

Kansalaisen saamien tietojen mukaan anarkistiryhmän majoittuminen Kontulan päiväkotirakennuksessa on aiheuttanut myös häiriökäyttäytymistä ja laittoman asutuksen sisällä kerrotaan silminnäkijöiden mukaan tapahtuvan useita kyseenalaisia asioita. Ryhmän kerrotaan järjestävän talossa muun muassa homobileitä ja punk-konsertteja sekä käyttävän ja mahdollisesti välittävän huumausaineita. Tämä on herättänyt huolta erityisesti naapurustossa, sillä kyseessä on alue, jossa asuu myös paljon lapsiperheitä, ikäihmisiä ja enimmäkseen kantasuomalaisia tavallisia asukkaita.

Paikalliset asukkaat ovat erityisen huolissaan lasten turvallisuudesta. Päiväkotirakennuksen lähellä on suosittu lasten leikkipuisto.

Eräs paikallinen asukas kertoi joutuneensa uhkaavan tilanteen keskelle, kun joukko puukoilla aseistautuneita päihtyneitä anarkisteja uhkaili häntä hänen yrittäessään ottaa valokuvia ikkunoista dokumentoidakseen talon sisällä vallitsevan kaaoksen. Monet asukkaat ovat järkyttyneitä tilanteesta.

Eräs toinen paikallinen asukas mainitsi, että heidän painostuksensa on osittain auttanut ratkaisemaan tilannetta, mutta valtaajat ovat yhä palanneet rakennukseen, vaikka poliisi on heidät jo häätänyt.

”Tilanne olisi eri, jos kyseessä olisivat apua tarvitsevat kodittomat – nyt kyse on kuitenkin järjestäytyneestä ideologisesta ryhmästä”

Seuraavassa lisää huolestuneiden paikallisten asukkaiden kommentteja Facebook-ryhmästä:

”Tämä ei ole yksittäistapaus – kyseinen ryhmä on toistuvasti vallannut rakennuksia eri puolilla Helsinkiä. He eivät ole pelkästään asunnottomia, vaan organisoitu ryhmä, jonka tarkoitusperät ovat epäselvät.”

”Lähellä päiväkotia sijaitsee suosittu lasten leikkipuisto, jossa järjestetään päivittäin iltapäiväkerhoja. Alueen turvallisuutta uhkaa anarkistiryhmä, joka aikoo järjestää tapahtumia ja esityksiä. Heidän somejulkaisunsa, joissa esiintyy naamioituneita henkilöitä murtovälineiden kanssa, herättävät erityistä huolta lasten turvallisuuden kannalta. Naapurustossamme luotamme toisiimme, ja arvostamme yhteistä omaisuuttamme. Tilanne olisi eri, jos kyseessä olisivat apua tarvitsevat kodittomat – nyt kyse on kuitenkin järjestäytyneestä ideologisesta ryhmästä”.

”Kontula on rauhallinen alue, jossa suurin osa asunnoista on yksityisomistuksessa. Korkeat vuokrat ja tiukat vuokrauskriteerit vaikeuttavat erityisesti Kelan tukien varassa elävien henkilöiden asunnon saamista. Emme kuitenkaan halua anarkistiryhmiä alueellemme, sillä heidän toimintansa lisää turvattomuutta, heikentää alueemme mainetta ja tämä osa Kontulasta on täysin vastakohta Kontulan ostoskeskuksen huonosta maineesta. Alueella asuu pääosin vain kantasuomalaisia lapsiperheitä ja iäkkäitä ihmisiä, vähän maahanmuuttajia johtuen korkeammasta vuokrasta kun Hekan asunnoissa”.

”Erityisen huolestuttavaa on, että he suunnittelevat järjestävänsä perjantaina 21. helmikuuta suuren ”mega-avajaisjuhlan”, jossa on 0–10 euron sisäänpääsymaksu sekä esiintyviä artisteja ja bändejä. Raporttien mukaan osa osallistujista on hankkinut suuria määriä halpaa alkoholia Virosta. Juhlan järjestäminen väliaikaisesti hylätyssä rakennuksessa, jossa on tunnettuja ilmanvaihto- ja terveysriskejä, on erittäin huolestuttavaa. He ovat levittäneet tietoa tapahtumasta eri foorumeilla, ja pienessä maassa kuten Suomessa sana leviää nopeasti. Tämä todennäköisesti houkuttelee paikalle häiriökäyttäytymiseen taipuvaisia henkilöitä pääkaupunkiseudulta. Käytännössä heidän toimintansa osoittaa poliisille, kaupungille ja koko naapurustolle, että ”te ette tule tekemään paskakaan asialle! Me teemme mitä vittua me haluamme!”. Pyydän viranomaisia ryhtymään päättäväisiin toimiin ennen kuin tilanne pahenee entisestään.”

”Millä helvetin perusteella järjestävät itsepuolustus kursseja? Ketä vastaan? Jos lapseni eksyy kaverinsa kanssa vaikka kävelemään ohi ja lasten uteliaisuus on aina luonnollista, hakkaavatko he lapseni??”

”Me emme ole pyytäneet mitään helvetin anarkisti porukoita hillumaan, jos heillä löytyy rahoitusta ja tukiverkostoja, ostakoot omat tonttinsa ja talonsa?”

”Maksan reilusti yli tonnia ylittävää vuokraa kuukaudessa + veroja ja vieressäni hilluu ilmaiseksi kaupungin kustannuksella, sähkön, veden ja lämmityksen kera ei edes puoli vuotta tyhjänä olleessa päiväkotirakennuksessa jossa on ilmeisesti jotain vaurioita”.

Nähtäväksi jää aikooko poliisi fyysisesti häätää ryhmän pois talosta vai annetaanko äärivasemmiston jatkaa edelleen kyseenalaista toimintaansa eli sitä mitä se parhaiten osaa.

