Äärivasemmistolainen tutkija pysäytettiin lentokentällä – ei päässyt koneeseen Antifa-leimauksen jälkeen

Rutgersin yliopiston tutkija Mark Bray, tunnettu vasemmistolaisen Antifa-liikkeen puolestapuhujana, yritti poistua Yhdysvalloista Espanjaan vain tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli ilmoittanut kovista toimista AFA-ryhmää vastaan.

Mark Bray on kirjoittanut vuonna 2017 julkaistun oppaan ”Antifa: The Anti-Fascist Handbook”. Hänet tunnetaan kampuksella lempinimellä ”Dr. AFA”.

Hänen lentomatkansa perheensä kanssa katkesi yllättäen Newarkin lentokentällä, kun heille kerrottiin portilla, että varaus oli mystisesti ”kadonnut”. Bray kommentoi tapausta Bluesky-alustalla: ”Meillä oli tarkastuskortit, laukut oli jätetty, turvatarkastus suoritettu – mutta portilla ei ollut enää varausta.”

Guardianin mukaan Bray oli aiemmin vihjannut aikovansa muuttaa Eurooppaan.

Charlie Kirkin kuoleman jälkeen oikeistolainen profiili Jack Posobiec kutsui Tohtori AFA:a ”kotimaisen terroristin professoriksi” X:ssä. Konservatiivinen aktivistiryhmä Turning Point USA on väittänyt hänen olevan AFA:n rahoittaja, mutta Bray kiistää väitteen: ”Olen professori, en ole koskaan kuulunut Antifaan, enkä kuulu nyt.”

Perhe pääsi matkaan seuraavana iltana, mutta Bray ei ole saanut virallista selitystä alkuperäisen lennon peruuntumiselle.

”Ehkä kuulostan salaliittoteoreetikolta, mutta en usko tämän olleen sattumaa”, hän kirjoitti.

Rutgersin yliopisto ei kommentoi yksittäisiä henkilöstöasioita, mutta painottaa tiedotteessaan sitoutumistaan turvalliseen ja avoimeen oppimisympäristöön, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa uhkailusta tai häirinnästä.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: