Äärivasemmistolaiset mellakoivat Leipzigissa

Leipzigin uudenvuodenyö kärjistyi mellakointiin Connewitzin kaupunginosassa. Anarkovasemmistolaiset aktivistit hyökkäsivät poliisia vastaan paitsi heittelemällä irtoesineitä myös ampumalla ilotulitusraketteja virkavaltaa kohti. Yksi poliisi loukkaantui vakavasti ja hänelle tehtiin hätäoperaatio sairaalassa. Lievemmin loukkaantui muutamia. Linken puolueaktiivit syyttävät poliisia provokaatiosta. Muut tahot tuomitsevat aktivistien väkivallan.

Hieman keskiyön jälkeen uudenvuodenyönä oli Connewitzer Kreuzin eli Leipzigin historiallisen rajapatsaan aukiolle kokoontunut arviolta 1000 äärivasemmistolaista. Joukon suojasta alkoivat aktivistit, saksalaisittain ”kaootit” kivittää virkavaltaa ja ampua erilaisia ilotulitusraketteja, myös ns. böllereitä. Virkavaltaa vastaan tuupattiin tulessa oleva ostoskärry jossa paloi pahvinen poliisiauto.

Böllerit ovat vaikutukseltaan vaarallisia tulitteita kohteeseen osuessaan. Ilotulitteiden, myös erityisen vaarallisten omatekoisten käyttö erilaisissa mellakoissa on laajalle levinnyt saksalaisessa katuaktivismissa.

Leipzigissa poliisi pidätti muutamia kymmeniä aktivisteja, joista yhdeksän otettiin talteen. Heistä kuusi pysyi tutkintavankeudessa. Poliisi eristi Connewitzer Kreuzin aukion välikohtauksen jälkeen.

Sachsenin sisäministeri Roland Wöller (CDU) tuomitsi tapahtumat jyrkästi.

– Hyökkäykset olivat tietoinen ja kohdennettu isku ihmishenkiä vastaan. Tarkoituksellisessa väkivallassa on kysymys murhayrityksistä, ministeri sanoi ja muistutti tekojen tulevan tuomituksi lain koko voimalla. Mikäli oikeus katsoo teot tahallisiksi yrityksiksi henkeä vastaan, voi tuomiona olla 3-15 vuotta vankeutta.

Teot on tuomittu laajalti poliittisella kentällä. Sekä CDU:n, SPD:n että AFD:n, mutta myös vihreiden suunnasta ne on ehdottomasti tuomittu. Vihreiden Robert Habeck sanoi, ettei mikään oikeuta väkivallantekoja. Ainoastaan Linken paikallisilta vaikuttajilta on tullut aktivisteja ymmärtäviä ja poliisin toimia tuomitsevia lausuntoja. Tosin SPD:n uusi puheenjohtaja Saskia Esken antaa nyt ymmärtää poliisin valitseman taktiikan kenties aiheuttaneen poliisiviranomaisen vakavan loukkaantumisen. Hän vaatii asian tutkintaa ja Sachsenin sisäministerin vastuuttamista.

Sachsenin maapäiväedustaja Juliane Nagel (Linke) twiittasi, että iskulause ”Kytät pois Connewitzistä” on saanut uuden merkityksen. Poliisin harjoittama väkivalta, sivullisten päälle käyminen, koko mieletön joukkomanööveri oli laskelmoitu provokaatio, hän sanoi. Sosiologi, feminismille, ekososialismille ja antirasismille omistautunut Frankfurtin ekovihreä kaupunginvaltuutettu Jutta Ditfurth viestitti poliisin iskeneen antifasistista kaupunginosaa vastaan. Ditfurth on kirjoittanut tieteellisen tutkimuksen ohella mm. Ulrike Meinhoffin elämäkerran, jossa ilmoittaa oikovansa eräitä virheellisiä käsityksiä.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer, joka viime aikoina on omistautunut oikeistolaisten ääriainesten kartoittamiselle, sanoi nyt, että teot osoittavat ihmisvastaisen väkivallan kasvavan myös äärivasemmistolaisesta ajattelusta.

– Vahva valtio tarvitsee turvakseen vahvoja poliisivoimia. On päättäväisesti pysyttävä tukena viranomaisille, jotka päivittäin huolehtivat turvallisuudestamme.

Saksan poliisien liiton puheenjohtaja Rainer Wendt sanoi mieleen tulevan Punaisen armeijakunnan (RAF) terroriteot puoli vuosisataa sitten ja ylipäänsä äärivasemmistolaisen terrorin toimintatapa 1970-luvulla. Sachsenin rikospoliisin tiedottaja Tom Bernhardt huomautti Leipzigin olevan äärivasemmistolaisten väkivallantekojen keskipiste Saksassa. Poliisi toimii kuitenkin rikollisia, ei vasemmistoa vastaan.

Kommenteissa on noussut esille Sachsenin uusi oikeusministeri Katja Meier (Grüne). Hän esiintyi teini-iässä punk-yhtyeessä, joka oli tehnyt uuden version lastenlaulusta ”Advent Advent”. Vapaasti käännettynä ”Huomio, huomio, jo palaa yksi pollari, kohta toinen pollari, sitten kolmas pollari”. Meier puolustautuu, että hän oli vasta 16-vuotias, soitti bassoa eikä laulanut, tapahtumista on yli kaksi vuosikymmentä, ”enkä jaa kaikkien tekstien sanomaa”.

Lähteet Merkur, Bild, n-tv (1, 2)