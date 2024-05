Äärivasemmistolaiset yrittivät rynnätä Teslan tehtaalle

Äärivasemmistolaiset mielenosoittajat yrittivät perjantaina rynnätä Teslan tehtaalle Saksan Grünheidessä Brandenburgin osavaltiossa. Poliisi pystyi estämään tämän, kertoi viranomaisten tiedottaja Focusille. Osa mielenosoittajista oli kuitenkin kiivennyt aitojen yli ja tilannetta kuvailtiin ”dynaamiseksi”. Poliisi yritti eristää suuren alueen tehdasalueesta ja sulki useita moottoritien liittymiä.

Yksi nainen loukkaantui perjantain mielenosoituksissa. Mielenosoitusyrityksen lisäksi tehtaan lähellä olevalla maantiellä oli myös istumalakko. Noin 50 kilometrin päässä sijaitsevalla Neuhardenbergin lentokentällä järjestettiin häiriötilanne, jossa useat naamioituneet henkilöt sytyttivät pyroteknisiä laitteita.

NOW – Left radical anti-Tesla mob attempts to storm the premises of the electric vehicle factory in Grünheide near Berlin, Germany.pic.twitter.com/yV9KSfHiDv

— Disclose.tv (@disclosetv) May 10, 2024