Äärivasemmiston terrori-isku: 50 000 ilman sähköä – tekijät naureskelevat netissä

13.9.2025 09:08
Nina Metsälä
Kaksi mastoa liekeissä, 50 000 ihmistä ilman sähköä ja epäillyt kotimaisia vasemmistoterroristeja. Berliinin suurin sähkökatko vuosikymmeniin ei ollut sattumaa, vaan harkittu isku, joka muistuttaa kylmän sodan aikaisia operaatioita.

Saksalainen äärivasemmistoryhmä on ilmoittanut olevansa vastuussa hyökkäyksestä sähköasemalle, joka toimittaa virtaa Kaakkois-Berliiniin. Isku aiheutti laajan sähkökatkon, joka jätti noin 50 000 ihmistä ilman sähköä. Kyseessä on suurin sähkökatko Berliinissä sitten kylmän sodan ajan.

Vauriot ovat olleet niin mittavat, että viranomaiset arvioivat korjaustöiden kestävän vuoteen 2026 asti, kertoo Tagesspiegel.

Vastuullisuuskirje julkaistiin Indymediassa, vasemmistoryhmien suosimalla verkkosivustolla, jossa vastaavia kirjeitä julkaistaan usein iskujen jälkeen. Berliinin sisäministeri Iris Spranger (SPD) vahvisti kirjeen aitouden. Kirje muistuttaa suuresti helmikuussa julkaistua vastaavaa viestiä, joka liittyi tuhopolttoon Teslan tehtaan lähellä Grünheidessa – myös silloin seurauksena oli merkittävä sähkökatko.

Sprangerin mukaan tekijät ovat todennäköisesti kotimaisia äärivasemmistolaisia, ei ulkomaisia toimijoita. Viranomaiset ja media ovat todenneet, että hyökkäys toteutettiin erittäin ammattimaisesti.

Isku tapahtui Johannisthalin alueella tiistaiaamuna, ja siinä sytytettiin tuleen kaksi suurjännitemastoa. Seurauksena oli pisin sähkökatko 25 vuoteen – jopa 50 000 asukasta jäi ilman sähköä, ja tuhannet olivat vailla virtaa yli 60 tuntia.

Korjaustyöt ovat osoittautuneet erittäin haastaviksi. Spranger vihjasi, että sähkökatko saattoi johtaa kuolemantapauksiin, vaikka tarkempia tietoja ei ole annettu. Hän totesi, että tekijät hyväksyivät ihmishenkien menetykset “sivuvaikutuksena”.

“Kenenkään ei tulisi hyväksyä ihmisten kuolemia. Meidän kaikkien on kohdattava tämä yhdessä,” Spranger sanoi.

Lähde: Remix News

Ilmastoterroristi sai työpaikan energiamarkkinoiden valmiusviranomaisena – ”Ei tehdä lainkaan turvallisuusarviointeja”
Massiivinen sähkökatkos Espanjassa ja Portugalissa
Viranomaisraportti paljastaa puutteita vesihuoltolaitosten tietoturvassa – ilmoituksia on tehty myös epäilyttävistä drooneista
Europol: äärivasemmisto syyllistyi viime vuonna 16 kertaa useammin terrorismiin kuin äärioikeisto
Äärivasemmiston rikokset yli kaksinkertaistuvat Itävallassa, kun poliittinen väkivalta lisääntyy eri tahoilla
