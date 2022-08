ACLU taisteli seksuaalirikollisten kemiallista kastraatiota vastaan, mutta tukee nyt samojen lääkeaineiden käyttöä trans-lapsille

Vielä vuosi sitten ACLU vastusti äänekkäästi Alabamassa säädettyä lakia, joka määräsi tietyille tuomituille seksuaalirikollisille kemiallisen kastraation.

Alabaman ACLU:n entinen pääjohtaja Randall Marshall kutsui kemiallista kastraatiota ”lääketieteelliseksi kokeeksi” ja väitti, että sillä ei ole mitään perusteita lääketieteellisessä yhteisössä.

Dillon Nettles, Alabaman ACLU:n poliittinen analyytikko sanoi, että laki ”aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka liittyvät tahattomaan lääketieteelliseen hoitoon, tietoon perustuvaan suostumukseen, yksityisyyteen sekä julmaan ja epätavalliseen rangaistukseen”.

A majority of Americans overwhelmingly oppose transgender surgery for kids and puberty blockers for minors, a poll shows. https://t.co/hpZIKAH0xd

Lääkettä, jota oli tarkoitus käyttää kemialliseen kastraatioon, kutsutaan medroksiprogesteroniasetaatiksi, ja sitä käytetään myös murrosiän estolääkkeenä. Eräässä tutkimuksessa todetaan, että lääke ”on laajalti käytetty progestiini feminisoivassa hormonihoidossa”.

Vaikka ACLU on äänekkäästi vastustanut medroksiprogesteroniasetaatin käyttöä tuomituille seksuaalirikollisille, järjestö on kuitenkin kutsunut lasten ”sukupuolta vahvistavaa hoitoa”, johon kuuluu murrosiän estoaineiden käyttö, ”lääketieteellisesti välttämättömäksi” ja jopa ”hengenpelastavaksi”.

ACLU:n LGBTQ- ja HIV-projektin varajohtaja Chase Strangio puhui järjestön nimissä sen puolesta, mitä kutsutaan kiertoilmaisulla ”sukupuolta vahvistavaksi hoidoksi”.

”It’s really medical experimentation, that’s what it is, and it has no basis in law”.

ACLU

I’m not hearing the word ’healthcare’ here at all 🤔

— Biology Rules Ok (@OkBiology) August 22, 2022