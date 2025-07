AfD:n kieltäminen lähenee uuden äärivasemmistolaisen tuomarin valinnan myötä Saksan korkeimpaan tuomioistuimeen

Oikeiston painajainen voi toteutua, kun uusi korkeimman oikeuden tuomari haluaa kieltää Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen. Tuomari tukee lisäksi sukupuolisidonnaista kieltä perustuslaissa ja kannatti pakollisia Covid-19-rokotteita.

Frauke Brosius-Gersdorf, äärivasemmistolaiseksi kuvailtu lakimies, on valmis astumaan Saksan korkeimman oikeuden, liittovaltion perustuslakituomioistuimen, uudeksi tuomariksi, mikä on erittäin huono uutinen Saksan konservatiiveille. Tämä uusi kehitys voi merkittävästi lisätä mahdollisuuksia, että maahanmuuttovastaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen kielto todella hyväksytään tuomioistuimessa.

Hallituskoalitio, sosiaalidemokraatit (SPD) ja kristillisdemokraatit (CDU), on sopinut SPD:n ehdokkaasta, joka on herättänyt julkista huomiota vahvoilla mielipiteillään. Uutinen tuli sen jälkeen, kun SPD äänesti AfD:n kieltämisestä yksimielisesti viime viikolla pidetyn kolmen päivän puoluekokouksen päätteeksi.

Brosius-Gersdorf on ilmoittanut julkisesti haluavansa AfD:n kieltämisen sanoen: ”Olemme vahva demokratia. Meillä on suojakeinoja perustuslain vastaisia puolueita vastaan.”

Vuosi sitten, 25. heinäkuuta 2024, ZDF:n keskusteluohjelmassa ”Markus Lanz” Brosius-Gersdorf ilmaisi kiistanalaisesti pahoittelunsa siitä, että AfD:n kieltäminen ”ei poistaisi sen kannattajia”.

Kun Lanz kysyi hämmentyneenä: ”Etkö halua poistaa ihmisiä?”, hän vastasi: ”Tietenkään en.” Hän kuitenkin vaati mahdollisuutta riistää AfD:n jäseniltä heidän perusoikeutensa, mukaan lukien oikeus tulla vaaleilla valituksi, toteamalla: ”Meillä on mahdollisuus riistää yksilöiltä heidän perusoikeutensa.”

Hänen odotetun nimityksensä jälkeen Karlsruheen, jossa perustuslakituomioistuin sijaitsee, Brosius-Gersdorfia pidetään myös suosikkina liittovaltion perustuslakituomioistuimen presidentin virkaan. Tämä tarkoittaa, että 16 tuomarin tuomioistuinta johtaisi äärivasemmistolainen tuomari, mikä voisi osoittautua katastrofaaliseksi paitsi AfD:lle myös libertaristeille, sananvapauden kannattajille ja sosiaalikonservatiiveille.

Hallitukset tulevat ja menevät, mutta Brosius-Gersdorf pysyy tehtävässään hyvin pitkään ja hänellä on suunnaton valta.

AfD:tä koskevan kantansa lisäksi hän oli vahva kannattaja pakolliselle Covid-19-rokotukselle ja väitti vuonna 2021, että Saksan perustuslaki jo viittaa siihen, että tämä olisi välttämätöntä. Hän kirjoitti: ”Voidaan jopa pohtia, onko nyt perustuslaillinen velvollisuus ottaa käyttöön pakollinen rokotus.” Lisäksi hän totesi: ”Valtion velvollisuus on suojella tehokkaasti suurta enemmistöä väestöstä, joka on vapaaehtoisesti rokotettu, heidän terveydeltään (…) jota rokottamattomat ihmiset edelleen uhkaavat.”

Erityisesti kävi ilmi, että rokotus ei estänyt taudin leviämistä, mikä oli useiden terveysviranomaisten väite, joka osoittautui täysin valheelliseksi.

Hänen lausunnot pakollisesta rokottamisesta ovat jo saaneet CDU:n liittopäiväedustajan Saskia Ludwigin julistamaan Brosius-Gersdorfin tiistaina ”valitsemiskelvottomaksi”.

On myös muita alueita, joilla Brosius-Gersdorf voi osoittautua konservatiivien ja oikeiston kiroukseksi Saksassa, muun muassa sosiaaliasioissa.

Tuleva perustuslakituomari on myös vaatinut, että Saksan perustuslakiin otettaisiin käyttöön ”sukupuolenmukainen” kieli, kuten saksalainen tiedotusväline Apollo News on raportoinut. Hän väitti, että yleinen maskuliininen muoto standardikielenä johtaa ”naisten käsitteelliseen aliedustukseen” ja että valtio on velvollinen ”valitsemaan ilmaisumuodon, joka tekee oikeutta naisten ja eri sukupuolten edustajien perusoikeuksille sekä perustuslaille”.

Tämä liittyy saksan kieleen, jossa on maskuliinisia ja feminiinisiä sanoja, ja monissa tapauksissa painotetaan maskuliinista muotoa, jota monet saksalaiset feministit pitävät ”vanhentuneena”.

Lähde: Remix News

