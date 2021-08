Afgaani pakeni Tanskasta kotimaahansa murhasta epäiltynä – vaatii nyt tanskalaisia ​​pelastamaan Talibanilta

Afganistanilainen mies, jota Tanskan poliisi on etsinyt vuosia murhaepäilyn vuoksi, vaatii nyt Tanskan hallitusta auttamaan pakenemaan Talibania.

Afganistanilaisella on pysyvä oleskelulupa Tanskassa. Mies pakeni Skandinavian maasta useita vuosia sitten syytettynä murhasta, ja Tanskan poliisi on etsinyt häntä siitä lähtien.

Kaksi viikkoa sitten mies otti yhteyttä tanskalaiseen asianajajaan Rasmus Sølbergiin pyytäen apua Tanskaan palaamiseen, koska hän pelkää henkensä puolesta Talibanin valtaamassa maassa.

– Hän pelkää henkensä puolesta. Jos Taliban saa hänet kiinni, hän pelkää heidän tappavan hänet. Voi olla, että heidän lausuntonsa ovat pehmeämpiä kuin silloin, kun he olivat viimeksi vallassa, mutta he eivät ole tyytyväisiä ihmisiin, joilla on länsimaisia ​​yhteyksiä, asianajaja Sølberg kertoi.

Afganistanilainen kiistää osallisuutensa murhaan ja väittää vain sattumoisin olleensa samassa kaupassa, jossa murha tapahtui.

– Tapettu mies kuului erittäin vaaralliseen ryhmään, joka on sekaantunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja joka kiristää ihmisiä, joilla on laillinen ammatti, afganistanilainen väitti.

Afgaanin mukaan hän ei paennut Tanskasta poliisia vaan jengin jäseniä, mutta nyt hän pelkää Talibanin tappavan hänet.

Lähde Breitbart.