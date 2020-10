Afgaani viekotteli 14-vuotiasta tyttöä näyttelevää poliisia seksiin – väitti kuulusteluissa, että Afganistanissa ei ole ikärajaa seksille

21-vuotias afgaani kuvitteli viestittelevänsä 14-vuotiaan tytön kanssa Kik-viestintäsovelluksessa. Juttukaveri olikin todellisuudessa poliisi, joka näytteli nuorta.

Vuonna 2008 Australiaan saapunut Mustafa Naseri joutui oikeuteen viekottelusta. Afgaani kuvitteli viestittelevänsä alaikäisen tytön kanssa ja yritti saada tämän seksuaalisiin tekoihin. Juttukaveri oli todellisuudessa poliisi.

Naseri sopi ”tytön” kanssa tapaamisen Adelaiden rautatieasemalle, missä mies pidätettiin.

Mies väitti poliisikuulusteluissa, että Afganistanissa ei ole ikärajaa seksuaaliselle toiminnalle, ja hänen ja ”tytön” ikäero on aivan normaali.

Psykologi vahvisti, että Naserin käytökseen on vaikuttanut kulttuuri ja perinteiset käsitykset avioliitosta ja lapsista.

Tuomari totesi, että oli onni, ettei tapauksessa ollut oikeaa uhria kuten kovin monissa tapauksissa on. Koska Naserilla on ollut vaikea lapsuus, mutta hän on työskennellyt kovasti, vankeustuomio ei ole tarpeen.

Mies on suorittanut arkkitehtiopintoja mutta joutunut keskeyttämään ne oikeudenkäynnin vuoksi.

Oikeus määräsi miehelle kaksi vuotta ehdonalaista ja hänet saatetaan määrätä terapiaan.

Lähde news.com.au.