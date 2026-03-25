Afgaaniharjoittelija paljasteli itseään alakoulussa – ”Ei kuulu luokkahuoneeseen vaan lentokoneeseen”

Saksalaiskoulun hiljaisuus rikkoutui vasta, kun vanhemmat nostivat metelin – nyt poliisi tutkii ja maahanmuuttoviranomaiset seuraavat perässä.

Düsseldorfissa sijaitseva Brehmin alakoulu joutui keskelle kuohuntaa, kun koulussa työharjoittelussa ollut 18‑vuotias afganistanilainen mies jäi kiinni törkeästä ja häiriintyneestä käytöksestä. Kahden toisen luokan tytön kerrotaan nähneen harjoittelijan koskettelevan itseään ja esittelevän sukuelintään lapsille kesken koulupäivän. Tapaus ei kuitenkaan jäänyt siihen: sama mies oli jo aiemmin kourinut opettajaa, joka oli tuolloin yrittänyt selittää tilanteen ”vahingoksi”.

Koulun johto ei ilmoittanut tapahtumista viranomaisille, vaan vasta opettajan oma ilmoitus käynnisti poliisitutkinnan. Poliisi on sittemmin takavarikoinut miehen puhelimen ja kuulustellut häntä. Mies myönsi opettajan ahdistelun, ja tapaus on siirretty myös maahanmuuttoviranomaisten käsiteltäväksi, sillä epäilty on turvapaikanhakija.

Hiljaisuus koulussa – vanhemmat joutuivat selvittämään kaiken itse

Tapahtumat paljastuivat vasta, kun yksi tytöistä kertoi kotona, mitä oli nähnyt. Vanhemmat ottivat yhteyttä kouluun, joka reagoi vasta tämän jälkeen. Afgaaniharjoittelija poistettiin koulusta, mutta mitään muuta ei aluksi tapahtunut, Bild–lehden mukaan.

Koulun passiivisuus on herättänyt voimakasta kritiikkiä. Paikallinen tutkija kommentoi, että koulujen taipumus “lakaista rikoksia maton alle” ei ole harvinaista. Opettaja, joka joutui itse ahdistelluksi, oli aikeissa antaa lisälausunnon poliisille, mutta sairastui yllättäen.

AfD: ”Hän ei kuulu luokkahuoneeseen vaan lentokoneeseen”

Saksalainen maahanmuuttokriittinen puolue Vaihtoehto Saksalle (AfD) tarttui tapaukseen välittömästi. Puolue julkaisi videon, jossa se kuvaa tapahtunutta esimerkkinä epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta ja vaatii miehen välitöntä palauttamista Afganistaniin.

Videolla korostetaan, että Afganistanissa tytöt suljetaan koulutusjärjestelmän ulkopuolelle, ja että harjoittelijan käytös osoittaa täydellistä kyvyttömyyttä toimia länsimaisessa koulussa. Puolue syyttää koulua ja viranomaisia siitä, että nämä eivät toimineet ajoissa eivätkä suojelleet lapsia.

Ei ensimmäinen tapaus – ulkomaalaistaustaisia harjoittelijoita epäilty aiemminkin

Saksassa on viime vuosina noussut esiin useita tapauksia, joissa maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita on epäilty seksuaalisesta häirinnästä kouluissa ja päiväkodeissa. Vuonna 2022 syyrialainen harjoittelija joutui tutkintaan kahden nelivuotiaan lapsen hyväksikäytöstä Neubrandenburgissa.

🇩🇪🔴An Afghan intern allegedly exposed his erect penis to 2nd grade students at German elementary school. Now, the AfD is calling for his deportation. He also confessed to police that he groped the class teacher’s buttocks. The 18-year-old Afghan intern is now under criminal… pic.twitter.com/pu7AqlKptZ — Remix News & Views (@RMXnews) March 23, 2026

