Afgaanit Saksassa syytettyinä sisaren julmasta murhasta – länsimainen elämäntapa loukkasi miesten kunniaa

Kahta afganistanilaista syytetään sisarensa murhasta. Tytön länsimainen elämäntapa loukkasi heidän kunniaansa.

34-vuotias nainen saapui Afganistanista Saksaan useita vuosia sitten kahden nuoremman veljensä kanssa.

Nainen oli eronnut ja asui Berliinissä 9- ja 13-vuotiaiden lastensa kanssa.

Nainen ilmoitettiin kadonneeksi heinäkuun puolivälissä. Poliisi uskoi, että nainen oli murhattu.

Muutama päivä sitten 22- ja 25-vuotiaat veljet pidätettiin. Samoihin aikoihin haudattu nainen löydettiin Neuburg an der Donausta Baijerista. Poliisin mukaan veljet olivat murhanneet sisarensa 13. heinäkuuta.

Tuona kohtalokkaana päivänä afgaanit pakkasivat naisen ruumiin matkalaukkuun. Sitten he veivät matkalaukun junalla Neuburg an der Donauhun Baijeriin, jossa 25-vuotias veli asui. Siellä he hautasivat ruumiin.

Murhaa sanotaan saksalaisissa tiedotusvälineissä kunniamurhaksi. Veljet murhasivat sisarensa, koska hänen elämäntapansa oli liian länsimainen ja loukkasi siten miesten kunniaa.

Tapaus korostaa Afganistanin ja eurooppalaisen maan välistä valtavaa kulttuurista etäisyyttä.

