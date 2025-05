Afganistanilainen puukotti kuolettavasti myymäläpäällikköä työvuoron aikana

Epäilty 25-vuotias afganistanilainen mies pidätettiin vain hetki hyökkäyksen jälkeen, kun hän yritti paeta päivän kassarahojen kanssa.

Afganistanilainen on pidätetty Saksassa sen jälkeen, kun hän oli puukottanut kuolettavasti 41-vuotiasta naispomoaan iltaisen kassanlaskun aikana New Yorker-vaatekaupassa Krefeldissä Nordrhein-Westfalenissa.

Paikallisen poliisin ja Bild-lehden mukaan hyökkäys tapahtui keskiviikkoiltana noin kello 19.20 myymälän oleskeluhuoneessa, jossa uhri ja 25-vuotias epäilty olivat laskemassa päivän kassatuloja.

”Nainen sai vakavia vammoja veitsellä niin, että hän menehtyi vammoihinsa paikan päällä”, Krefeldin poliisi totesi.

Pian puukotuksen jälkeen epäillyn väitetään paenneen paikalta päivän kassarahat mukanaan. Hänen pakomatkansa jäi kuitenkin lyhyeksi. Kun hän poistui kaupasta Hochstraße-tiellä, hän törmäsi suoraan poliisiryhmään ja hänet pidätettiin välittömästi.

Krefeldin syyttäjänvirasto on vahvistanut, että henkirikostutkinta on käynnissä ja epäilty otettiin kiinni keskiviikkoiltana. ”Tekijä pidätettiin illalla. Hänet tuodaan tänään tuomarin eteen”, kertoi tiedottaja saksalaisille tiedotusvälineille.

Poliisi on sittemmin perustanut murharyhmän johtamaan tutkintaa. Hyökkäyksen motiivi on edelleen epäselvä, mutta epäiltyä odotetaan virallisesti syytteeseen taposta ja tutkintavankeuteen. On epäselvää, miksi miestä ei syytetä murhasta.

Kaupan ulkopuolelle kollegat jättivät uhrin muistoksi valkoisia kukkia, kynttilöitä ja jäähyväiskortteja.

Viranomaisten odotetaan julkistavan lisätietoja torstaina puoliltapäivin suunnitellun lehdistötilaisuuden jälkeen.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: