Afganistanilainen ruumiinraiskaaja terrorisoi nyt vankilassa

Kaaos Saksan Leipzigin vankilassa: Habib Rahman A., joka murhasi kämppäkaverinsa ja häpäisi tämän ruumiin raiskaamalla, aiheuttaa kauhua nyt myös kaltereiden takana.

Kansalainen uutisoi hiljattain afgaanimiehestä, joka tappoi kämppäkaverinsa ja käytti sitten ruumista seksuaalisesti hyväkseen. Vankilassa afgaanimies aiheuttaa nyt edelleen pelkoa ja kauhua vankitovereiden ja työntekijöiden keskuudessa.

Habib Rahman A., (24), jota syytetään Auen kaupungissa tapahtuneesta murhasta, ei näytä noudattavan mitään sääntöjä kaltereiden takana. Kielteisen oleskelupäätöksen saanut turvapaikanhakija on jo tunnustanut puukottaneensa kämppäkaverinsa Youssef N., (27), kuoliaaksi ja seksuaalisesti häpäissyt tämän ruumiin useita kertoja.

Habib Rahman A. käyttäytyy pidätettynä aggressiivisesti, mikä on jo johtanut useisiin välikohtauksiin, kuten aidan yli hyppimiseen ja fyysisiin hyökkäyksiin. ”Hänen kanssaan on ollut jo useita välikohtauksia”, kertoi Leipzigin vankilan osastopäällikkö Bildille.

Afganistalainen pidetään eristettynä Leipzigin vankilassa

Tilanne kärjistyi keskellä viikkoa: Habib Rahman A. hyökkäsi 53-vuotiaan vankitoverinsa kimppuun, kun hän käveli pihalla. Tätä ennen hänen kerrotaan sanoneen puolalaiselle kuorma-autonkuljettajalle, että tämän pitäisi jatkossa olla ”seksuaalisesti hänen palveluksessaan”. Eräs vanginvartija kertoi, että Habib Rahman A. oli myös pyytänyt häntä suorittamaan seksuaalisia palveluksia.

Toistuvien purkaustensa vuoksi Habib Rahman A. on sijoitettu Leipzigin vankilassa erilliselle turva-alueelle. Siellä hän asuu yksittäisessä sellissä, joka on varustettu kiinteillä kalusteilla, joita hän ei voisi käyttää aseena. Kun afgaani yritettiin aiemmin sijoittaa kahden hengen selliin, hän kävi heti vankitoverinsa kimppuun seksuaalisesti. Leipzigin vankilan osastopäällikön mukaan Habib Rahman A:lle on määrätty jo ainakin viisi kurinpitotoimenpidettä.

Kämppäkaverinsa murhaoikeudenkäynnissä Habib Rahman A. puolustautui hiljattain uudella versiolla tapahtumista: ”Youssef N. oli ensin hyökännyt hänen kimppuunsa, ja ruumiin häpäisy oli tapahtunut siitä syystä, että kuollut mies oli aiemmin loukannut häntä.”

Seuraava oikeudenkäyntipäivä on määrä järjestää 20. maaliskuuta.

Lähde: Junge Freiheit

