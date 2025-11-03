Afganistanilainen turvapaikanhakija syyllistyi seksuaalisiin ahdisteluihin ruokakuljetusten yhteydessä

Laittomasti Britanniassa oleskeleva ruokalähetti tarjosi naisasiakkailleen ”kulttuuriinsa kuuluvia halaustervehdyksiä”, viinipulloja ja tallensi yhteystietonsa uhrien puhelimiin ruokakuljetusten yhteydessä.

29-vuotias afganistanilainen Shafiullah Rasooli on tuomittu kahden naisen seksuaalisesta ahdistelusta Englannissa. Tapahtumat sattuivat heinäkuussa, kun Rasooli työskenteli laittomasti ruokakuljettajana Maidstonen kaupungissa Kentin kreivikunnassa.

Rasooli käytti ystävänsä henkilötietoja rekisteröityäkseen ruokalähettipalveluun, vaikka hänellä ei ollut laillista oikeutta työskennellä tai oleskella maassa. Oikeudessa selvisi, että hän oli ylittänyt viisuminsa voimassaoloajan ja olisi viranomaisten mukaan pitänyt poistaa maasta jo ennen rikosten tapahtumista.

Hyökkäykset kotiovella

Ensimmäinen uhri kertoi oikeudessa, että Rasooli oli saapuessaan ruokatoimituksen kanssa asettanut jalkansa oven väliin ja alkanut esittää henkilökohtaisia kysymyksiä – muun muassa naisen iästä ja siitä, oliko hänellä poikaystävää tai muita ihmisiä kotona. Samalla hän viittasi tyhjään sohvaan.

”Nainen valehteli ja sanoi, että kyllä, koska hän pelästyi. Kun hän otti vastaan ruokakassit, Rasooli laski kätensä hänen ylävartalolleen ja rintoihinsa, hymyillen samalla”, syyttäjä Terry Knox kuvaili oikeudessa.

Toinen uhri joutui samankaltaisen tilanteen kohteeksi. Rasooli oli jälleen kommentoinut naisen ikää, astunut oviaukkoon ja koskettanut hänen rintaansa ”taputtavalla liikkeellä”. Nainen kertoi jäätyneensä tilanteessa, mutta yrittäneensä olla näyttämättä pelkoaan.

Rasooli oli kertonut naiselle olevansa muslimi, joka ei juo alkoholia, mutta että hänellä oli autossaan viinipullo edellisestä toimituksesta. Hän tarjosi pulloa naiselle ilmaiseksi. Nainen kieltäytyi, mutta Rasooli toisti tarjouksen. Lopulta nainen suostui saadakseen hänet poistumaan. Rasooli kuitenkin palasi ja kosketti naista uudelleen ennen kuin tallensi omat yhteystietonsa tämän puhelimeen.

Turvattomuuden tunne jäi pysyväksi

Toinen uhreista kertoi oikeudessa, että tapaus on jättänyt häneen syvän turvattomuuden tunteen. Hän on asentanut kotiinsa valvontakamerat ja turvavalot, eikä ole saanut nukuttua kunnolla pelätessään Rasoolin palaavan. Tämä on vaikuttanut myös hänen työkykyynsä.

”Tämä koti oli ennen minun turvapaikkani. Nyt hän tietää, missä asun ja mikä on puhelinnumeroni”, nainen sanoi.

Puolustautuminen kulttuuriviittauksin

Rasooli kiisti syytteet ja väitti, että hänen kotimaassaan ”sivuttainen halaus” olisi tavanomainen tervehdys. Oikeus ei hyväksynyt selitystä, ja hänet todettiin syylliseksi molempiin ahdistelutapauksiin Sevenoaksin alioikeudessa lokakuussa.

Hänen karkotushakemuksensa on sittemmin hylätty, mutta tuomion jälkeistä rangaistusta ei ole vielä määrätty.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: