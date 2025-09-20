Afganistanilaismies riisuutuu alasti naispoliiseille ja vaatii palautusta kotimaahansa – ”ei voida palauttaa”

Afganistanilaismies vaatii Ranskalta palautusta kotimaahansa – viranomaisten mukaan ilman passia tämä ei onnistu. EU:n avoimista rajoista siirtolaiset pääsevät sisään ilman passia, mutta jostain syystä täältä ei päästetä pois ilman passia.

”Tämä on ensimmäinen kerta 12 vuoden uran aikana, kun nämä kolme naispoliisia kohtaavat tällaisen tilanteen,” kertoi heidän asianajajansa.

Afganistanilainen mies, joka haluaa epätoivoisesti palata kotimaahansa, kertoo riisuutuneensa kolmen ranskalaisen naispoliisin edessä saadakseen viranomaiset toimimaan. Ranskan viranomaiset kuitenkin toteavat, ettei miestä voida palauttaa Afganistaniin, vaikka hän on toistuvasti syyllistynyt rikoksiin.

Oikeudessa 33-vuotias työtön siirtolainen selitti tekoaan omalla äidinkielellään: ”Riisuuduin, jotta poliisit ymmärtäisivät tilanteeni. Jos minua ei palauteta Afganistaniin, alan riisuutua joka kerta. Mutta minulla on kaikki hyvin, vaikka hallinnolliset prosessit ovat hankalia, kun en puhu ranskaa,” raportoi Le Télégramme.

Mies pidätettiin 1. syyskuuta epäiltynä seksuaalisesta ahdistelusta. Kuulustelussa hän aiheutti hämmennystä riisuutumalla kokonaan kolmen naispoliisin edessä ja kieltäytyi pukemasta vaatteita takaisin päälleen. Häntä vastaan on nostettu syyte siveettömästä käytöksestä.

Miehellä on useita aiempia pidätyksiä, mukaan lukien seksuaalinen ahdistelu sairaanhoitajaa kohtaan Angoulêmen sairaalassa. Tapahtumahetkellä hän oli jo oikeuden valvonnassa.

Tuomari kysyi mieheltä, miksi hän riisuutui nimenomaan naispoliisien edessä, mutta mies ei vastannut.

”Ei voida palauttaa Afganistaniin – passi hukkunut”

Yksi suurimmista esteistä miehen palauttamiselle on se, ettei hänellä ole passia – kuten monilla laittomilla siirtolaisilla. Osa heittää passinsa pois ennen Eurooppaan saapumista vaikeuttaakseen palauttamista, mutta Afganistanin kaltaisissa epävakaissa maissa monilla ei ole ollut mahdollisuutta hankkia passia lainkaan.

”Kuinka voimme palauttaa sinut, kun sinulla ei ole passia? Kotimaasi ei ota sinua vastaan,” tuomari totesi.

Miehen taustat ovat ”monimutkaiset.” Lääkärinlausunnon mukaan hänellä on persoonallisuushäiriöitä, itsemurhayritys ja vaihtelevaa käytöstä.

Ennen lähtöään Afganistanista mies ei kuitenkaan ollut köyhä. Hän kertoi maksaneensa salakuljettajille 27 000 euroa päästäkseen pois maasta. Nyt hän haluaa palata takaisin vaimonsa ja viiden lapsensa luo.

Miehen asianajaja puolusti häntä toteamalla: ”Tapahtumahetkellä ei ole tehty tuoretta psykiatrista arviota. Ei ole varmaa, ymmärtääkö hän tuomion merkityksen. Kyseessä on protesti, ei seksuaalinen provokaatio. Hänellä on oleskelulupa Ranskassa, mutta hänen täytyy luopua siitä voidakseen palata kotimaahansa.”

Asianajaja lisäsi: ”Sillä välin hän tarvitsee hoitoa.”

Poliisien asianajaja puolestaan kertoi: ”Tämä oli ensimmäinen kerta 12 vuoden uran aikana, kun nämä kolme naispoliisia joutuivat tällaiseen tilanteeseen. Mies toimi näin, vaikka oli vapautumassa, ja hän ymmärsi täysin tulkin käännökset.”

Syyttäjä vaati miehelle kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta: ”Hänellä ei ole vakituista osoitetta, ja aiempi oikeuden valvonta ei vaikuttanut häneen. Tuore psykiatrinen arvio maaliskuulta 2025 osoittaa ”harkintakyvyn heikentymistä”. Mutta hän tietää, mitä tekee riisuutuessaan. Hän kieltäytyi pukeutumasta, jopa poisti peiton, jolla hänen sukuelimiään yritettiin peittää. Hän toimi vaarallisesti ja tarkoituksellisesti.”

Syyttäjä lisäsi, että poliisit tekivät rikosilmoituksen miehen ”häiritsevästä käytöksestä”, joka muistutti hänen aiempaa käytöstään sairaanhoitajaa kohtaan.

Oikeus tuomitsi miehen lopulta kuuden kuukauden vankeuteen ja määräsi hänet maksamaan 200 euroa korvauksia jokaiselle kolmelle naispoliisille.

Lähde: Remix News

