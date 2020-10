Afganistanin sodan kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle jopa 6,5 miljardia euroa

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat olleet Afganistanissa jo lähes 20 vuotta. Afganistanin kriisi on käynyt kalliiksi suomalaiselle yhteskunnalle monin tavoin.

Afganistanin epävakaiden olojen taloudellinen hinta on ollut Suomelle kova.

– Rahaa on palanut, toteaa toimittaja 12. lokakuuta Ylen aamu -ohjelmassa.

Ylen mukaan arviot vaihtelevat sen mukaan, lasketaanko kotimaan koulutus- ja kehitysapua mukaan Afganistanille suunnattuihin summiin. Hintalappu 18 vuoden toiminnalle saattaa kaiken kaikkiaan nousta jopa miljardiin euroon. Toiminta ei kuitenkaan ole aina kantanut hedelmää.

– Yksittäisiä positiivisia tarinoita sieltä tietenkin aina löytyy … kun on hintalappu, mikä sen arvo Suomelle on, se on eri asia, Ulkopoliittisen instituutintutkija Charly Salonius-Pasternak toteaa.

Turvallisuuspoliittisesti miljardin hintalapulla ollaan saatu jotain. Suomen turvallisuuspoliittiset tavoitteet on saavutettu, uskoo Salonius-Pasternak.

Miljardin euron hintalappu saattaa kuitenkin olla pahasti alakanttiin arvioitu.

Samaan aikaan vuodesta 2002 alkaen kun suomalaiset rauhanturvaajat ovat olleet Afganistanin näyttämöllä, 5552 afgaania on saanut Suomesta humanitaarista suojelua.

Suomen Perusta -ajatuspajan laskelmien mukaan yhden turvapaikanhakijan elinkaaren aikainen negatiivinen taloudellinen vaikutus suomalaiselle yhteiskunnalle on miljoona euroa.

Siten yksinomaan Suomesta turvapaikan saaneet afgaanit maksaisivat yhteiskunnallemme jopa 5,5 miljardia euroa.

Kun tähän lisätään Ylen esittämä miljardi euroa, Afganistanin sodan ja sen turvapaikanhakijoiden aiheuttama rasitus suomalaiselle yhteiskunnalle on 6,5 miljardia euroa.

Voidaan sanoa, että rahaa on todellakin palanut.

