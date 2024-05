Afrikkalaisen vastuulla oli Ruotsin antama kehitysavustus Afrikalle – vaaditaan vangittavaksi törkeästä lahjuksen antamisesta

Ruotsin Zimbabwen suurlähetystön neuvonantaja ja kehitysapupäällikkö Berthollet Kaboru on tänään vangittu törkeästä luottamuksen rikkomisesta, törkeästä lahjuksen antamisesta ja törkeästä petoksesta. Tämä käy ilmi tuomioistuimen asiakirjoista.

Berthollet Kaboru on itse kotoisin Afrikasta, hän on syntynyt Kongon demokraattisessa tasavallassa ja tuli Ruotsiin Kenian kautta 27-vuotiaana vuonna 1999. Hän on ollut Ruotsin kansalainen vuodesta 2004.

Syyskuussa 2017 Berthollet Kaboru siirtyi töihin Ruotsin suurlähetystöön kotimaassaan Kongossa. Hän työskenteli siellä terveydenhuoltoon ja terveyteen liittyvien avustusasioiden parissa. Reilut neljä vuotta myöhemmin, marraskuussa 2021, hänet ylennettiin Zimbabwen Ruotsin suurlähetystön neuvonantajaksi, lähetystön päälliköksi ja apulaislähetystön päälliköksi.

Nykyisellä toimikaudella Ruotsilla on Zimbabwelle 1,65 miljardin kruunun (141 miljoonan euron) avustusbudjetti.

Epäilyjä lahjonnasta

Valtavista verorahoista vastaavaan uusruotsalaiseen kehitysapupäällikköön liittyy kuitenkin epäilyjä väärinkäytöksistä.

”Se on häilyvä vaaka, kun aletaan epäillä asioita, mutta myös viranomainen on ryhtynyt omiin toimenpiteisiinsä. Sen verran voin sanoa”, Thomas Forsberg Ruotsin syyttäjäviranomaisen kansallisesta korruptiontorjuntayksiköstä kertoi Samnyttille.

Sisäinen tutkinta käynnistettiin, ja viime tiistaina Thomas Forsberg päätti, että Berthollet Kaboru vangitaan rikoksista epäiltynä. Perjantaiaamuna Tukholman käräjäoikeudelle on jätetty vangitsemisvaatimus. Vetoomuksen mukaan avustusjärjestön johtajaa epäillään todennäköisin syin törkeästä petoksesta, törkeästä lahjuksen antamisesta ja törkeästä petoksesta.

Rikokset, joiden väitetään tapahtuneen 1. tammikuuta 2021 ja viime vuoden joulukuun lopun välisenä aikana, eivät kuitenkaan koske suurlähetystöä, jossa Kaboru nyt työskentelee, vaan hänen entistä työnantajaansa: Ruotsin suurlähetystöä Kongossa. Vetoomuksen mukaan törkeä petos tehtiin Ruotsissa, mutta muut rikokset Kongon suurlähetystössä.

Kaboru kiistää rikokset

Ruotsin avustusbudjetti Kongolle on lähes miljardi kruunua (86 miljoonaa euroa) vuodessa. Kongo on Ukrainan jälkeen maa, joka sai viime vuonna eniten Ruotsin verorahoja.

Syyttäjä Forsberg kertoo kuitenkin perjantaina Samnyttille, että pidätetty avustuspäällikkö ei halua tunnustaa syytteitä.

”Hän on kiistänyt rikoksen. Sen verran voin sanoa. Muuten en voi mennä siihen, mitä hän on sanonut”, Forsberg sanoo.

”Olen saanut ilmoituksen tekijältä perustiedot, jotka ovat todisteet, jotka meillä on. Sitä käräjäoikeus nyt tutkii.”

Syyttäjä vaitonainen tutkinnasta

Muuten korruptiontorjuntayksikön syyttäjä on vaitonainen tutkinnasta. Hän ei halua vastata siihen, onko mahdollisesti aiheellista nostaa useampia henkilöitä syytteeseen rikosepäilyistä.

”En voi kommentoida sitä, eikä sitä voi koskaan sulkea pois tällaisissa tapauksissa”, hän sanoo.

Hän ei myöskään halua vastata siihen, ketä muita Berthollet Kaborun lisäksi poliisi on voinut kuulustella.

”Toistaiseksi minulla ei ole kommentoitavaa siitä, ketä olemme kuulleet tai emme ole kuulleet”, Forsberg toteaa.

Tutkintavankeuskäsittely pidettiin Tukholman käräjäoikeudessa perjantaina kello 15.00.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: